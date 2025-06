Vocero del MP dice que "no tiene trascendencia alguna" el pedido de la JNJ para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cubas acusó injerencia del Ejecutivo contra la autonomía del Ministerio Público | Fuente: RPP

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, señaló que "no tiene trascendencia alguna" el pedido de la Junta Nacional de Justicia para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Ello, debido a que el oficio fue firmado por Magnolia Gianinna Martínez Hidalgo, directora de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, quien consideró que "no tiene atribuciones" para dirigirse a la titular de la institución, Delia Espinoza.

"No es la Junta Nacional de Justicia la que se ha dirigido a la señora fiscal de la Nación. Es una funcionaria administrativa de tercer o cuarto nivel, encargada de la Dirección de Procesos Disciplinarios, y esa funcionaria no tiene atribuciones para dirigirse a la fiscal de la Nación", dijo en conversación con RPP.

"No tiene trascendencia alguna. El Ministerio Público está esperando que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, que es su personero legal, que es la autoridad que representa a esa institución, dé respuesta al requerimiento formulado en el sentido que le remitan la resolución con las firmas de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, además del acta de la sesión en que se adoptó el acuerdo. Se ha reiterado este oficio en tres oportunidades, incluyendo, además, el requerimiento para que se remita el audio que en todas las circunstancias se toma cuando hay una sesión de la Junta Nacional de Justicia", agregó.

Asimismo, Cubas mencionó que Magnolia Martínez no está facultada para emitir un oficio "bajo apercibimiento de solicitar el uso de la fuerza pública en cuanto no se cumpla".

"Es un requerimiento que se formula en el ámbito administrativo o judicial, pero eso lo tiene que hacer una autoridad que tiene atribuciones para ello. El director de Procesos Disciplinarios no es consejero de la Junta Nacional de Justicia. Es un funcionario administrativo y no está facultado para ello", aseveró.

"El Poder Ejecutivo está en una situación de absoluta injerencia contra la autonomía del Ministerio Público"

En otro momento, Cubas precisó que el Poder Ejecutivo está interfiriendo con la autonomía del Ministerio Público, pues ha dejado de referirse a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

"Indudablemente que el Poder Ejecutivo está en una situación de absoluta injerencia en contra de la autonomía y de la institucionalidad democrática. Efectivamente, con fecha 19 del presente mes, el ministro de Justicia se dirige a la señora fiscal de la Nación, convocándola a una sesión del Consejo de Reforma Judicial. Se dirige como señora Delia Espinoza, fiscal de la Nación", indicó.

"El día 21, el mismo ministro se dirige a la señora doctora Delia Espinoza, pero no le dice señora fiscal de la Nación, sino señora fiscal suprema, y le comunica que se ha suspendido la reunión. ¿Esto qué significa? Que el Poder Ejecutivo ya decidió que la señora Espinoza no es fiscal de la Nación. Esa no es atribución del Poder Ejecutivo", finalizó.