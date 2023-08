Poder Judicial dispuso orden de captura nacional e internacional de Wanda del Valle, expareja del 'Maldito Cris'

Judiciales El Poder Judicial determinó la detención preliminar de 7 días contra Wanda del Valle Bermúdez

El Poder Judicial dispuso orden de captura nacional e internacional contra de Wanda del Valle Bermúdez Viera, expareja del fallecido delincuente Joseph Fuentes González, alias 'Maldito Cris'.

La decisión estuvo a cargo de la 1° Sala Penal de Apelaciones de San Juan de Lurigancho que revocó el fallo del juez Alfonso del Carpio y dio la razón a la Fiscalía respecto a que se cumplen las condiciones para solicitar la detención preliminar de Wanda Bermúdez por un plazo de 7 días.

Bermúdez Viera es investigada por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, luego de que se conociera que, supuestamente, estaría ofreciendo 40 mil dólares por atentar contra la vida del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), como venganza por la muerte de 'Maldito Cris'.

#LoÚltimo 1° Sala Penal de Apelaciones Permanente de #SJL ordena la detención preliminar contra #Wanda del Valle Bermudez por el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio de Victor Revoredo. Se ordena su captura a nivel nacional e internacional. pic.twitter.com/XysaV5ggEo — Corte Superior de Justicia de Lima Este (@CSJLimaEste) August 11, 2023

Caso en apelación

Cabe recordar que, el pasado martes, el magistrado Alfonso del Carpio Delgado, juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria (sede Santa Rosa) de la Corte Superior de Lima Este, rechazó el pedido de la Fiscalía contra Wanda Bermúdez porque, según la resolución, no se presentaron los elementos de convicción para disponer la medida de detención preliminar.

En aquella ocasión, el Ministerio Público indicó que tras la intervención policial de un bar clandestino en San Juan de Lurigancho, Luis Alberto Castaño, presunto integrante del 'Tren de Aragua', declaró que “Del Valle Bermúdez viene ofreciendo 40 000 dólares” por asesinar al jefe de la Dirincri.

No obstante, el magistrado consideró que esa declaración no estaba "contenida en un acta conforme ordena el Código Procesal Penal para los actos de investigación (…), lo que daría cuenta que esta declaración o dicho no tendría la mínima formalidad para ser considerada y sustentar una restricción a un derecho fundamental como la libertad personal”.

Ante ello, la Fiscalía apeló la decisión del juez ante la referida Sala de Apelaciones que, finalmente, le dio la razón en una audiencia realizada hoy desde las 10am.

El representante del Ministerio Público se mostró conforme con lo resuelto, mientras que la defensa legal de la ciudadana venezolana anunció que se presentará un recurso de casación para que la Corte Suprema emita un veredicto final al respecto.