Conoce qué alimentos se pueden comer en el Día de Muertos y cómo se preparan.

El estilo más llamativo de celebrar la muerte será siempre el famosísimo Día de Muertos en México. Esta forma tan especial de asimilar la ausencia de los seres queridos es un fenómeno que se festeja en tierras mexicanas acompañadas de varias recetas para el Día de Muertos. Por eso conviene tener en mente todos los alimentos que se pueden comer en el Día de Muertos para festejar como se debe.

Porque, claro, cuando se habla de fechas especiales en una región, surgen las dudas de siempre: ¿Qué cocinar de especial? ¿Qué alimentos no son recomendables de comer en el Día de Muertos? ¿Qué no debería faltar? Y, ciertamente, las respuestas cuando se trata del Día de Muertos son sencillas.

Alimentos que no pueden faltar en el Día de Muertos

No puedes quedarte sin el vestuario elegante para celebrar el Día de Muertos, ni tampoco deben faltar los platillos más esperados para estas fechas; porque sí, existen varios que se suelen preparar especialmente para los días en donde la celebración y el respeto a la muerte en el ciclo de la vida brillan.

Altar con comida para Día de Muertos | Fuente: Pexels.

Las regiones y los poblados en México suelen poseer recetas propias para el Día de Muertos que son muy cercanas a su tradición, pero en sí, los platillos más populares son:

Pan de Muerto. Calaveras de azúcar. Calaveras de chocolate. Dulce de piloncillo. Calabazas en tacha. Frutas. Atole (el favorito es el de chocolate). Mole.

1. Pan de Muerto

Lo característico de este pan no es que entre sus ingredientes tenga algo relacionado con la muerte (no, no llevan cenizas), sino su textura suave y esponjosa. Para lograrla hay que tener mucha perseverancia y paciencia, pero el resultado vale totalmente la pena. La receta del canal Vicky Receta Fácil nos muestra el paso a paso:

2. Calaveras de azúcar y chocolate

Las calaveras de azúcar y de chocolate también son muy populares, especialmente para adornar los altares que se le hacen a los muertos. Es una forma muy dulce de enseñar a los niños sobre la cultura mexicana en torno a la muerte desde el respeto y con un toque dulce, el que ellos tanto aman. Desde el canal Paperpop nos muestran cómo hacerlas:

3. Calabaza en tachas

Los dulces de piloncillo son variados y coinciden en que tienen como protagonista el piloncillo o panela para endulzar el preparado. Sin embargo, no cabe duda de que el más conocido y preparado durante el Día de Muertos es la calabaza en dulce o también conocida como la calabaza en tacha. Ver la preparación del canal De Mi Rancho a Tu Cocina es una delicia:

4. Atole

El atole, especialmente el de chocolate, es otro dulce típico para estas fechas. Lo simple y delicioso de esta golosina hace que a cualquiera le encante y la quiera en el menú. Para hacerla, sigue los pasos del canal Mis Pasteles Mis Postres Normi:

5. Mole

Cerramos con un preparado salado que, igualmente, se hace mucho en México durante todo el año, pero también frecuenta las mesas y altares de millones de hogares en el Día de Muertos. El mole es de muchos colores y sabores, aunque en estas fechas los más frecuentes son el mole negro y el mole rojo. En el canal Vicky Recetas nos enseñan cómo hacerlos:

Si bien no hay regla que diga qué alimentos no son recomendables de comer en el Día de Muertos, se tiene, por costumbre y tradición, que aquellos platillos dados en ofrenda no se deberían consumir si no es hasta el tercer día, fecha en la que los muertos y espíritus ya han regresado al descanso.

Entonces ahora ya sabes cuáles son los alimentos que se pueden comer en el Día de los Muertos. Si te animas a celebrar el Día de Muertos sin importar dónde estés, ten presente estos suculentos platos para decorar tu altar.