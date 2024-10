Guarda estas ideas de parrillas para tu próxima barbacoa

Estas son las ideas de parrillas que más gustan en las reuniones, incluidas opciones tanto para carnívoros como vegetarianos. ¡Nadie quedará por fuera!

¿Ya agotaste todas tus ideas cocinando la carne? Sea de res, carne de puerco o pollo, una buena forma de darles sabores y preparados diferentes es desempolvando la barbacoa. Para que tengas excusas suficientes de encender el carbón, te traemos algunas ideas de parrillas aptas para carnívoros y también para vegetarianos.

7 recetas a la parrilla: las que nunca pueden faltar

Cocinar a la parrilla es todo un arte, por eso existen diferentes recetas que puedes intentar para irle tomando el gusto a la barbacoa. Ahora leerás ideas de parrillas clásicas e interesantes, que podrán satisfacer varios gustos.

1. Hamburguesa a la parrilla

No puedes encender la parrilla y no hacer aunque sea una hamburguesa para tus invitados. Sea de carne, o de pollo, cualquiera es válida, pues el carbón le dará su saborsito especial para que queden mucho mejor. Puedes tomar ideas de la receta del canal La Capital:

2. Brochetas de pollo

A los que les gusta comer sano también pueden disfrutar de la parrilla con unas ricas y ligeras brochetas de pollo. Este preparado permite que añadas además piezas de verduras para darle mayor color y sabor. No dejes de mirar la receta del canal A comer si quieres un ejemplo gráfico:

3. Bistec al grill

El clásico bistec al grill pondrá a prueba tus capacidades culinarias y te ayudará a practicar los distintos términos de la carne, según la petición del público. Eso sí, nunca pasado de cocción, por favor. Para una buena guía visual, tienes la receta del canal CookingWithRody:

4. Elotes a la parrilla

Para acompañar las carnes siempre viene bien un buen elote a la parrilla. El maíz queda bien con el gusto que deja la comida hecha al carbón, y es un vegetal al que nadie le dice que no. Además, puedes variarlo de muchas formas mientras lo preparas en la parrilla, tal como muestra el canal Tasty:

5. Pollo a la brasa

El pollo a la brasa siempre será bien recibido por los entusiastas de la cocina, y es una buena excusa para darle uso a la parrilla. Asegúrate de que el pollo te quede bien jugoso y con mucho sabor, acompañándolo además con las verduras de tu preferencia. No te pierdas la receta del canal de Abelca para aprender el paso a paso:

6. Batatas a la parrilla

Todas las carnes quedan bien con batata, por eso es tan buen acompañante como el maíz, y se puede hacer en la parrilla para que quede blando y suculento. Recuerda envolverlo bien antes de ponerlo sobre la parrilla y ser paciente con su cocción. Mira la receta del canal Fórmulas y Sabores:

7. Brochetas BBQ vegano

Si algunos de tus invitados no comen carne, no te preocupes, también pueden disfrutar de la parrilla. Y no solo con los vegetales, sino además con un estilo de brochetas en donde puedes emular una carne a la BBQ, pero usando tofu. En el canal Comer Vegano nos enseñan cómo:

Estas son buenas ideas de parrillas caseras para que tengas cierta variedad de qué montar sobre el asador. Recuerda acompañar las carnes con sus buenas porciones de ensalada fría, y una bebida refrescante para ayudar con el calor. ¡De sabor irás sobrado!