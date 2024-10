¡Atención, foodies! Esta paella es un viaje de ida y vuelta a Valencia

Aprende a preparar la auténtica paella valenciana para que todos en tu mesa se sientan en España.

Si ya te hartaste del arroz con pollo desmenuzado, o cualquiera de sus variantes, atrévete a preparar una paella valenciana de pollo y conejo. Estas son las carnes que lleva originalmente la famosa receta proveniente de Valencia, cuyo sabor no te dejará indiferente.

¿Qué contiene la paella valenciana?

La receta de la paella valenciana en su versión original trae:

Pollo.

Conejo.

Arroz bomba.

Vegetales: judía verde plana, garrofón, ajo y tomates maduros.

Especias y hierbas: pimentón dulce, romero, azafrán y tomillo.

Sin embargo, es normal ver muchas variaciones, pues no todos los ingredientes se encuentran en el resto de países; aquí es cuando toca improvisar para reproducir el sabor lo más fiel que se pueda, o dar al menos una alternativa sabrosa de la que todos puedan disfrutar.

¿Cuál es la receta de la paella valenciana?

Ingredientes de la paella valenciana para 4 personas:

400 g de arroz bomba.

500 g de pollo en trozos.

300 g de conejo en trozos.

150 g de judía verde plana (ferradura o bajoca).

100 g de garrofón (alubia típica de Valencia).

2 tomates maduros rallados.

4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

1 cucharadita de pimentón dulce.

1 rama de romero.

1 pizca de azafrán.

Sal al gusto.

Agua (aproximadamente 1 litro).

2 dientes de ajo.

1 ramita de tomillo.

Preparación:

En una paellera, añade las cucharadas de aceite de oliva extra virgen y deja que caliente. Añade las piezas troceadas de pollo y de conejo, sofriéndolas hasta que estén doraditas (tómate el tiempo que necesite, tienen que cocerse bien y liberar sus sabores). Luego incorpora la sal, las judías verdes planas y el garrofón para freírlas por un momento. Integra el polvo de pimentón dulce y los tomates maduros, removiendo durante un minuto. Vierte el agua, seguido del azafrán o colorante, el romero, el tomillo y deja que todo cocine por 15 minutos. Rectifica la sal. Pasado el tiempo, viene el arroz bomba, al que dejaremos cocinando por 15-20 minutos, o hasta que no quede agua y, el arroz esté suelto y al dente. Si quieres, deja cocinar por unos minutos a llama baja al final para que la parte de abajo se dore.

El canal Paellas y Cocina Valenciana nos muestra el procedimiento en video:

¿Con qué puedo sustituir los ingredientes de la paella valenciana?

Si te faltan algunos ingredientes, no te alarmes, pues es normal. Si no vives en Valencia, es muy probable que no puedas acudir a ingredientes autóctonos del lugar, como el garrofón. Ni hablar del azafrán que es costoso.

Puedes sustituir los ingredientes de la paella valenciana con:

Gallina y cerdo para las carnes.

Colorante alimentario en lugar del azafrán.

El arroz del que dispongas en vez del arroz bomba.

Cualquier tipo de judía verde que tengas disponible por el garrofón.

Hay otras versiones, como la paella valenciana de marisco, en la que incluyes gambas, callo, mejillones, calamar y pulpo, justo después de verter el agua. La original, sin embargo, solo trae pollo y cerdo como proteína.

Ahora que sabes cómo cocinar una buena paella valenciana de pollo y cerdo, no pierdas la oportunidad de hacerla sin miedo a meter la pata por no tener los ingredientes originales, pues ya ves que son fáciles de reemplazar. ¡A cocinar!