Nueva TYork ha decidido vetar a Zoom como herramienta para docentes | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Fredrick Tendong

Tal parece que los problemas asociados a entornos digitales a distancia no van a cesar. Tras denunciar a un sujeto que mostró su desnudez en un aula virtual que usaba Whereby en Noruerga, y otros indicios sobre la privacidad de los datos que alojan estos sistemas, el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York ha decidió vetar a la popular aplicación de video reuniones Zoom en las escuelas bajo su administración, en un documentos compartido a los directores.

De acuerdo con ChalkBeat, y “basados en la revisión de estas preocupaciones documentadas, el DOE -Departamento de Educación por sus siglas en inglés – no permitirá el uso de Zoom por el momento”, señala la entidad en esta comunicación. A cambio, la DOE propone el cambio a Microsoft Team “tan pronto como sea posible”, pues mantiene una plataforma más segura y de mayor nivel de control.

Dentro de las preocupaciones encontradas en las sesiones, figuraba el “Zoombombing” durante clases en línea, una práctica que alentaba a usuarios ingresar a estos cuartos virtuales sin invitación y compartir contenido inapropiado en audio y video a las pantallas de los participantes.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la decisión del DOE. Para muchos docentes, estos cambios bruscos supondrán una nueva barrera comunicativa para el acceso a la educación remota. Uno de los maestros consultados por el medio señaló que “si el DOE lleva a cabo esta decisión, creo que el mayor impacto será el no hacer más sesiones en vivo por parte de los docentes. No estoy seguro de que las autoridades entiendan completamente el impacto de esto”.