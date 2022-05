Wordle atrajo decenas de millones de nuevos usuarios a The New York Times. | Fuente: Flickr

Josh Wardle hizo un pequeño juego de palabras divertido para su pareja, luego lo compartió con sus amigos y el interés por Wordle creció exponencialmente, al principio el minijuego intentó mantenerse a flote sin publicidad.

Sin embargo, ser el único responsable de un minijuego viral es un gran compromiso, por lo que a fines de enero, Josh vendió Wordle al New York Times por una cantidad no revelada.

"Si has seguido la historia de Wordle, sabrás que los juegos de NYT juegan un papel importante en sus orígenes, por lo que este paso me parece muy natural", dijo Wardle en Twitter. "Cuando el juego se traslade al sitio del NYT, será gratis para todos, y estoy trabajando con ellos para asegurarme de que sus victorias y rachas se conserven".

Los informes financieros del primer trimestre de The New York Times Company indican que Wordle fue una buena adquisición. | Fuente: Wordle

La mejor apuesta

Luego de tres meses de la venta de Wordle, el New York Times anunció que el mini juego atrajo a "decenas de millones de nuevos usuarios sin procedentes a The Times". Esto impulsó el mejor trimestre de la compañía para las acciones netas de suscriptores a New York Time Games.

Sin embargo, Wordle sigue siendo gratuito, el New York Times ha estado anunciando encubiertamente sus otros juegos como Spelling Bee a través de Wordle.

A diferencia de los juegos virales anteriores, por ejemplo Flappy Bird, el juego de palabras no es adictivo porque solo puedes jugar una vez al día.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.