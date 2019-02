Ex jefe de seguridad de Facebook compara a la compañía con popular serie de TV | Fuente: HBO

Facebook es la red social más popular del mundo, pero tiene al mando a las personas más impopulare, según inversionistas y socios de la compañía. Tras dejar el cargo de jefe de Seguridad de la red social en agosto, Alex Stamos habla de la manera en que Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, las cabezas visibles de la empresa, confabulan y toman decisiones dentro. En una entrevista concedida a CNN, Stamos vincula la conducta de ambos con la popular serie “Game Of Thrones”, famosa por su peculiar manejo de la traición y muertes inesperadas.

Sheryl Sandberg, COO de Facebook | Fuente: DLD

“La verdad es que hay un poco de la cultura Game of Thrones entre los ejecutivos”, dijo Stamos en su intervención. “Uno de los problemas acerca de tener a un grupo de personas realmente unidas para tomar decisiones. Si mantienes a las mismas personas en las mismas posiciones, es muy difícil admitir que te equivocas, ¿cierto?”.

Alex Stamos formó parte de Facebook, durante el 2015 y el 2018, en la jefatura de la Oficina de Seguridad. Durante ese lapso, reportó varias divergencias con Sheryl Sandberg, la jefa de Operaciones en la red social, sobre todo aquellas en donde el hallazgo de agentes de inteligencia rusos manipulando perfiles en la red durante las elecciones del 2016 generó fuertes discusiones en la mesa directiva, y que provocó la airada reacción de Sandberg contra Stamos: “nos has tirado debajo de un bus”.

Alex Stamos, ex jefe de seguridad de Facebook, hoy se dedica a la docencia universitaria | Fuente: TechCrunch

Parte de las declaraciones del exjefe de seguridad de Facebook señalan al mismo Mark Zuckerberg como responsable de varios problemas ocurridos en la compañía: “Al final, la raíz de todos los problemas que ocurrieron no pasa por Sheryl Sandberg. Facebook no midió el gran impacto, y tampoco evitaron la forma en que otras personas torcieran el sistema para darle un mal uso. Al final, la responsabilidad es de Mark”.

En noviembre del 2018, un ex empleado de Facebook relató anónimamente a New York Times la cultura dentro de la compañía, y las diferencias existentes entre los rangos. “Debajo de mí estaban los ‘cariñositos’ y sobre mi estaba ´Game of Thrones’. No puedes llegar a la cima en Silicon Valley, como Sheryl hizo en su momento, siendo una buena persona”.