Meta alega que Kenia no tiene jurisdicción para acusarlo por denuncias de un moderador de Facebook. | Fuente: Flickr

Meta busca que se presente un caso en su contra en Kenia indicando que el país de África Oriental no tiene jurisdicción para determinarlo. La solicitud sigue a una demanda presentada por Daniel Motaung el mes pasado contra Meta y Sama, un subcontratista de Facebook para la moderación de contenido en África, por denuncias de explotación y represión sindical.

Motaung, un ciudadano sudafricano que anteriormente trabajó como moderador de contenido con Sama, indicó que lo despidieron por organizar una huelga en 2019 y tratar de sindicalizar a los empleados del subcontratista. Agrega que estuvo expuesto a contenido gráfico que lo ha afectado mentalmente.

El demandante busca una compensación financiera para él y otros moderadores anteriores y existentes.

Motaung, quien fue moderador en Facebook, indica que estuvo expuesto a contenido gráfico que lo ha afectado mentalmente. | Fuente: Unsplash

Meta responde

Tras la demanda, Meta Platforms Inc y Meta Platforms Ireland presentaron una solicitud argumentando que son corporaciones externas (no domiciliarias ni comerciales en Kenia) y que el Tribunal Superior de Kenia no tiene autoridad sobre ellas.

"Los Demandados Segundo y Tercero (Meta Platforms Inc y Meta Platforms Ireland) son corporaciones extranjeras que no son residentes, domiciliadas ni comercian en Kenia y, en consecuencia, este Honorable Tribunal no tiene jurisdicción sobre ellas", dijo Fred Ojiambo, abogado principal de Kaplan & Stratton, en nombre de Meta.

"En cualquier caso, el peticionario no ha invocado la jurisdicción de este honorable tribunal al solicitar y obtener la autorización de este honorable tribunal como exige la ley.", agregó Ojiambo.

Meta, en la solicitud, también buscó que se desestimara el caso y señaló que los moderadores habían firmado un acuerdo de confidencialidad, prohibiéndoles emitir pruebas en su contra.





