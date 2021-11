NIUSGEEK tiene a prueba a los JBL T225TWS | Fuente: RPP

Con la enorme propuesta de audífonos TWS en el mercado local, es muy difícil encontrar los correctos. En todo nivel de precios vamos a encontrar funciones específicas y algunas desventajas frente a modelos, pero casi siempre encontramos una condición homogénea: batería consistente, emparejamiento sin complicaciones y buen sonido. NIUSGEEK tiene a prueba unos JBL Tune 225TWS, y descubriremos contigo si tiene, al menos, alguna de estas condiciones.

JBL Tune 225 TWS: Especificaciones técnicas

JBL TUNE 225TWS PESO 57 gramos audífonos con case DRIVER 12 mm driver dinámico CONECTIVIDAD BT 5.0 | Google fast pair IMPEDANCIA 32 omhios SENSIBILIDAD 105 db SPL AUTONOMÍA 22 mAh en audífonos | 410 mAh en case PUERTO USB-C

No les miento: vienen fuera del case | Fuente: RPP

JBL Tune 225 TWS: Esto es lo que debes saber

Un case sólido, aunque extraño. Lo que más me intrigó del equipo, apenas lo saqué de la caja, fue que los audífonos venían fuera del case en el empaquetado. No vienen dentro, y debes poner los audífonos dentro del case para hacerlos funcionar. Raro, pues nunca vi que un juego de TWS venga fuera del case. Hablando del case, si bien cuenta con puerto USB-C para carga, no tiene un LED notificador de energía externo. Debes abrir el case para ver si el equipo está cargando, en ese arreglo de tres indicadores. Más raro aún. Tampoco tenemos un botón para resetear el equipo a fábrica si necesitamos hacerlo.

Así lucen los audífonos fuera del case | Fuente: RPP

La necesidad del los in-ear. Estos audífonos tienen un parecido con los Huawei FreeBuds 4 que hemos probado, aunque su acabado es menos premium. Si bien pueden sentirse un poco más cómodos, la punta no permite un sellado eficiente. Esto, por un lado, te permitirá estar pendiente del ruido del entorno, pero perderás algo de tranquilidad en ambientes como una oficina o el transporte público. Son audífonos ligeros, aunque algo largos.

Son compatibles con Google Fast Pair | Fuente: RPP

Bastones con botón. Aquí otra de las peculiaridades de este dispositivo, a diferencia del resto de competidores que cuentan con sistemas táctiles. Para emparejarlos, puedes optar por la eficiencia de “Google Fast Pair” o, si gustas, encender el audífono manualmente al presionar el botón por cinco segundos y buscar el equipo en la lista de dispositivos Bluetooth de tu smartphone o Tablet. Además, recuerda que puedes apagarlos dejándolos presionados por cinco segundos, aunque está claro que es más rápido apagarlos cuando los guardas en el case, un paso obligado después de esperar cinco segundos hasta que el audífono se apague. Peculiaridades del modelo, vale mencionar.

Hacia el lado externo tenemos el protuberante botón de acción | Fuente: RPP

No funcionan juntos. Esto es algo que, personalmente, encontré desconcertante – pero soy yo – en el uso del equipo. JBL llama a esto “Dual Connect”, y nos da la capacidad de usar solo uno de los audífonos como un “manos libres”, ya sea el bastón izquierdo o el derecho. Raro, en verdad, pero entiendo que mucha gente pueda encontrar esto realmente útil. Ojo, no es “Dual Connect” porque tengas la posibilidad de enlazar los TWS con dos equipos distintos, como un smartphone y una laptop al mismo tiempo, sino porque puedes usar uno de los dos audífonos con funciones específicas. En el caso que decidas usar “Dual Connect”, estos son los comandos:

Toque simple: Pausa y reproducción

Toque doble: Asistente de voz

Toque de un segundo: colgar

Toque largo de 3 segundos: mutear o unmutear nuestro audífono

La lista de comandos completa | Fuente: RPP

Si quieres usar los dos audífonos al mismo tiempo – porque claro, vienen en par y hay que usarlos así -, tenemos estos comandos:

Toque simple: Adelantar track (a la izquierda) Pausa y reproducción (a la derecha)

Toque doble: Retroceder track (a la izquierda) Asistente de voz (derecha)

Toque de un segundo: colgar y mutear (en ambos)

Ahora, si quieres reconectar los equipos, debes saber que debes mantener presionado por tres segundos el botón del auricular izquierdo para vincular al derecho, pero trata de no dejar el dedo puesto tanto tiempo porque podrías apagarlo tras cinco segundos. Reitero, peculiaridades.

El case integra una serie de luces internas para medir el estatus del equipo, pero debes abrirlo para verlas. | Fuente: RPP

La combinación de luces que debes recordar. Las peculiaridades siguen apareciendo, y estos JBL Tune 225TWS nos dejan la labor de recordar el parpadeo de cada condición. Cada audífono cuenta con un LED que, de acuerdo con una serie de seis indicadores distintos, nos dirá el estatus del dispositivo: una luz clara al encender, una luz intermitente entre azul y blanco al estar listo para conexión, una luz azul fija cuando se conecta, una luz blanca parpadeante para decirnos que nos estamos quedando sin energía, una luz fija blanca menos intensa que nos dice que el equipo está cargando y que se apaga por completo cuando el equipo está cargado. Recuerda eso.

Los audífonos también tienen sus propias luces para indicar el estatus de conectividad y carga | Fuente: RPP

¿Qué tal suenan? Es otro de esos detalles que, personalmente, no terminan de convencerme. Debido a la ausencia de un sello en el canal auditivo, siento que “se fuga” parte del audio que ese driver de 12 mm emite. Siento demasiada presencia de medios y un bajo muy sutil, pero que no revitaliza lo que oigo. Para voces en podcast y audiolibros, esta mezcla va muy bien, debido a la predominancia de frecuencias más cercanas a la voz humana; pero para música no son los ideales, ni de cerca.

El equipo logra la carga completa en dos horas | Fuente: RPP

Una autonomía dentro del promedio. Podemos cargar los 410 mAh del case en dos horas, debido a su sistema de 5W. Cada earbud cuenta con 22 mAh, y nos da un promedio de reproducción de hasta 5 horas. Lo que sí he notado es que el equipo no cuenta con un buen stand-by o preservación de energía. Al dejarlos en su case, he tenido que volver a cargarlos un par de veces, a diferencia de otras marcas que pueden mantener la energía por varios días sin perjuicio.

Además de blanco parpadeante y fijo, cuenta con una luz azul que ´puede ser intermitente con blanco, parpadeante oi fija | Fuente: RPP

¿Qué no me gusta de ellos? Para empezar, JBL no ofrece ningún tipo de cancelación de ruido, un apartado que ya ofrecen otras marcas en el mismo rango de precio, además de que no tenemos una manera eficiente para el sellado del canal auditivo. Además, el presionar los botones hace que la actividad de pasar tracks desde ellos requiera siempre un tiempo adicional de “tocar y ejercer presión”, cuando esto no ocurre con sistemas de superficie táctil que, dicho sea de paso, abundan en esa gama de precios. Por último, adelantar o retroceder el track desde un audífono y pausarlo desde el otro no me parece la mejor experiencia de uso. De hecho, el complejo esquema de toques al botón físico – encima es físico – no termino de aprenderlo, sobre todo porque a veces quiero acomodar el audífono y el botón reacciona cambiando el track o pausándolo.

Estos JBL no cuentan con tantos beneficios frente a otras marcas en el mismo rango de precios | Fuente: RPP

JBL Tune 225 TWS: ¿Valen la pena? Difícil, en un sector de precios en el que encontramos desde cancelación de ruido hasta carga inalámbrica. Eso, sumado a las peculiaridades de este equipo en temas de uso y diseño, los ponen en un limbo raro en el que no me atrevería a recomendarlos por encima de, por ejemplo, los Buds 3 Pro de Xiaomi, los Earbuds 2 Lite de Honor o los Hammerhead RGB de Razer. Yo no iría por ellos sabiendo que existen los demás.

* Equipo cedido por JBL desde el 3 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 349 soles.