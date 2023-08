Reseña del audífono TWS Bose QuietComfort II Earbuds: el desafío de una marca de audio en un formato de celulares

Con el tiempo, uno aprende a lidiar con las ausencias que el mercado de audífonos TWS tiene en diferentes rangos. Por un precio bajo, la calidad de audio y la cancelación de ruido no serán el factor decisivo de compra; mientras que la gama alta debe reunir varios requisitos para poder compensar el pago alto por un producto que, en términos simples, mantiene la relación “calidad/precio” por debajo de los 200 dólares en todos los sentidos. Bose no juega en esa línea, porque no es ese el mercado que busca satisfacer, sino a aquel que ya conoce las bondades de la marca y ya sabe que, sin un sistema TWS, no puede pasar sus días. ¿Esa es razón suficiente para apostar por sus QC II Earbuds? Esa es la opinión de NIUSGEEK.

BOSE QC II EARBUDS: Especificaciones técnicas

BOSE QUIETCOMFORT II EARBUDS DIMENSIONES Audífonos: 30 x 17 x 22 mm y 6g | Case: 66 x 59 x 26 mm y 60g DRIVER Dinámico de 9,3mm con punta de silicona y alerón PROTECCION IPX4, resistencia al agua CONECTIVIDAD BT 5.3, App Bose Music, compatible con iOS y Android | Multiconnect ANC Tecnología ActiveSense, modo awareness, modo silencioso SENSORES Proximidad, control táctil, 4 micrófonos CODECS SBC, AAC, aptX adaptive AUTONOMÍA Carga por USB-C | Promesa: Hasta 6 h de reproducción y 24 h en case









BOSE QC II EARBUDS: Esto es todo lo que debes saber

Un nombre que spoilea el diseño. Son cómodos y calmos. Así, simple y directo. Hablamos de un case tipo “zippo” que tiene un acabado mate que se impregna rápido de huellas dactilares, pero que resulta simple de abrir con una sola mano. Me da gusto ver que el alojamiento de los earbuds es pequeño, así que tenemos amplio espacio para la batería no especificada en mAh.

En la parte trasera del case tenemos un botón de emparejamiento, que permite activar el reconocimiento del dispositivo en teléfonos, Tablets o cualquier otro sistema que permita el uso de Bluetooth. Además, cuenta con dos focos LED - externo para el case e interno para los earbuds – que entregan información sobre el nivel de carga y conectividad – azul para el BT, ámbar para carga y blanco para nivel de energía.

Ya cuando nos centramos en el diseño de los earbuds, vemos algo más deportivo que la oferta tradicional de “bastón” que ofrecen las marcas de celulares en el segmento TWS. Es un poco más cercano a lo que los WF-1000XM3 de Sony ofrecían en 2019. Contamos con una tapa larga externa que permite la manipulación táctil, mientras que el driver de 9,3mm viene rodeado de puntas y alerones de silicona para un mejor ajuste.

Una conexión robusta. El emparejamiento es simple, pues podemos activar el botón trasero del case para que nuestros dispositivos puedan reconocer los TWS, pero es importante que descargues la app BOSE MUSIC para acceder a las funciones que Bose integra al equipo más allá del default setting. En este caso, tenemos la posibilidad de emparejar dos equipos simultáneos y el paso es bastante simple cuando accionamos un contenido o recibimos una llamada.

La app. Ya que hablamos de esto, tenemos un desglose casi completo de las funciones, ajustes y parámetros de sonido del TWS, salvo una ausencia que, creo, es vital en estos sistemas: el indicador de batería del case en porcentaje, tal y como ocurre con los buds. De paso, Bose necesita cambiar ese valor de porcentaje que se cuenta de diez en diez, para pasar a algo más temperado.

Desde la app, también podemos capacitarnos en el uso de las funciones táctiles, que incluyen la posibilidad de reaccionar a toques largos, cortos y dobles en ambos earbuds, además de subir o bajar el volumen con un swipe vertical sobre la superficie.

Debo decir que es una de las mejores experiencias táctiles en el mercado, sin tener la sensibilidad alta ni tampoco ser una piedra en e oído. Es muy exacta, tanto para los gestos como para las pulsaciones, y la latencia entre acción y ejecución es mínima.

La cancelación. Bose añade aquí su tecnología propietaria y adaptiva CustomTune, que suprime los sonidos en todo el espectro de frecuencias para una escucha sin distracciones. En este caso, los indicadores audibles en el sistema permiten al usuario reconocer el modo activo en ese momento: awareness para escuchar el entorno, quiet para anular los ruidos alrededor y travel para una experiencia un poco más dinámica.

Para las llamadas, Bose añade un modo en el que podemos escuchar nuestra voz en la conversación, aunque no al nivel que propone Sennheiser con sus TWS. Eso sí, la calidad de los micrófonos es buena, aunque sí perciben un poco viento. Te recomendamos escuchar la referencia en este artículo.

Tuve la oportunidad de viajar a Corea usando estos TWS en parte de la ruta, y han podido reducir el ruido ambiente del avión en un 90%, pues hay ligeras frecuencias que logran saltar esta solución. Esto, pese a tus creencias, no se nota cuando escuchas música y solo salta cuando usas los TWS como canceladores y sin contenido.

El único problema que le veo a este sistema es que nunca podemos apagar el ANC, más allá de que la cancelación pasiva es bastante buena y podríamos ahorrar un poco de energía al desactivar la cancelación en ambientes poco ruidosos. Lo que además me saca de cuadro es el hecho de que Bose, y básicamente otras compañías, no permitan desactivar la indicación de audio para no escuchar la voz indicando el modo, así como el hecho de que el contenido se reduce al mínimo para resaltar la indicación, pero no le pone pausa a lo que estamos escuchando. Para podcast, es horrible ese problema.

¿Qué tal suenan? Muy bien, y no espero menos de Bose. Hablamos de un rango muy completo de frecuencias y un espacio tremendo para que los instrumentos y las voces tomen distancia entre ellas y haya claridad en el contenido. Contundencia y brillo en donde se requiere, no hay género que no se disfrute. Sabes que siempre hablo de los tracks que escucho al armar la reseña, pero el sonido es tremendo en cada cosa.

El gran tema de este equipo es la ausencia de LDAC y reproducción de alta resolución. Apenas tenemos AAC y SBC, junto con el sistema aptX de Qualcomm. Más allá de eso, este equipo no entrega esos niveles altos que la música HiRes tiende a entregar.

Duración solvente. He podido estirar la vida de una carga hasta las 5 horas y 45 minutos con el ANC a tope y volumen al 80%, intercambiando entre el awareness y el quiet en todo momento. Solo cargué el case, y durante mi vuelo de Seul a Los Ángeles pude cargar los earbuds en 20 minutos dentro del case y tener dos horas de reproducción. Para llegar al 100%, requieres una hora completa.

BOSE QC II EARBUDS: ¿Valen la pena?

Es aquí en donde hay dos variables ineludibles: el precio y la competencia., Sin dudas, es un combo tremendo para cancelar el ruido del mundo en cualquier situación, y tener una estupenda referencia en sonido sin mucho artificio. Frente a los demás, este QC II Earbuds destaca por eficiencia, calidad de audio y funciones. Sin embargo, el precio puede ser prohibitivo para algunos localmente, sobre todo por el formato TWS que suele ser percibido como asequible frente a los de diadema. Además, la competencia en el mundo móvil y ha sabido implementar mejoras estupendas y simples, además de conformar un ecosistema más completo relacionándose sin fricciones con otros equipos. Aquí Sony puede ser un competidor que dificulte la presencia de este QCII, pero veremos eso cuando probemos los WF-1000XM5.

Equipo cedido a préstamo por Wynk Perú desde el 22 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 1599 soles.