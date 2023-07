Reseña de los Sennheiser CX Plus True Wireless: audífonos que viven mejor en medio del ruido

La oferta de audífonos TWS ya está en un punto de madurez en el que ya hay condiciones mínimas que pueden recomendarse y encontrarse en casi todas las gamas de precios. No es difícil encontrar las funciones básicas – cancelación, emparejamiento veloz, alto nivel de carga – en el vasto mercado, pero el tema siempre será el elemental en este formato: la calidad del audio. En medio de esta ruleta rusa de opciones, en donde el buen sonido es más ausente que la estabilidad, Sennheiser ha sabido imponerse con su ganada reputación en reproducción, pero ahora también con cancelación de ruido. ¿Vale la pena ir por los CX Plus True Wireless? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Sennheiser CX Plus True Wireless: especificaciones técnicas

SENNHEISER CX PLUS TRUE WIRELESS DIMENSIONES 59 x 33.8 x 42.3mm | 6g por earbud y 43g con case DRIVER 7mm, dinámico cerrado, 7mm "TrueResponse" | IP54 RESPUESTA 5 Hz to 21 kHz (salida) | 100 Hz to 10 kHz (micrófono) CONECTIVIDAD BT 5.2 | HFP, AVRCP, A2DP | aptX® Adaptive, AAC, SBC SENSORES "Smart Pause" CANCELACION DE RUIDO Cancelación y Modo "Transparencia" AUTONOMÍA 55 mAh por earbud | 420 mAh en el case CONECTOR USB-C de carga | Energía al 100% en hora y media aprox.





Sennheiser CX Plus True Wireless: esto es lo que debes saber del equipo

Idénticos a los CX regulares. En casi todo, es un repaso al modelo CX que ya reseñamos en NIUSGEEK. Mantenemos la misma dimensión en earbuds y case, algo que no era menor si revisaste bien esa nota previa. Lo bueno es que no tenemos que desarrollar una larga curva de aprendizaje con este modelo, a diferencia de TWS de marcas de smartphones que modifican de manera drástica el factor de forma entre generaciones.

Lo bueno de estos modelos es que la punta siliconada cuenta con varios moldes para adaptar el canal auditivo a la perfección y dando un “sellado” mejor. Además de la punta de silicona, tenemos pequeñas “aletas” que permiten un mejor ajuste de ambos earbuds al contorno de nuestro pabellón.

Por otro lado, la inclusión de una certificación IP54 los hace ideales para ejercicios y actividad física, sobre todo porque ahora cuentan con cancelación de ruido. Ya llegaremos a eso.

Es idéntico el emparejamiento, incluyendo la nula posibilidad de aplicar Google Fast Pair. Deberás tener un poco de paciencia y usar la sincronización sugerida en la suite “Smart Control”: ponerte los dos audífonos y dejar pulsado por tres segundos hasta escuchar un “pairing” y seguiré las indicaciones de pantalla. No lo harán solos. Debes hacerlo de esta manera, o bajar la app antes para guiarte.

La conectividad. Los Sennheiser CX Plus True Wireless se conectan a tu dispositivo a través de Bluetooth 5.2. Esto es genial, porque 5.2 es el límite para el nuevo códec de audio LC3 de baja latencia. Además, los CX Plus admiten el códec SBC predeterminado, así como AAC y aptX. Esto significa que hay una opción de alta calidad para usted independientemente de si eres usuario de Android o Apple.

La cancelación. Aquí es donde comienzan las diferencias con los CX previos. Tenemos un modo de Transparencia que nos permite escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor mientras tenemos el equipo puesto, y así monitorear anuncios de manera rápida. Podemos llamar a este modo con un solo tap, y el sonido que recibimos es bastante bueno.

Por otro lado, tenemos a tres toques la habilitación del ANC. Ojo que, con cada toque, hay una pequeña campana que cambia de tonalidad hasta recibir un sonido ascendente, indicador de que el ANC funciona. Si volvemos a hacer tres taps, el sonido será descendente para avisar que el ANC está apagado.

Ahora, debo ser honesto. No hay mucha diferencia entre el modo ANC on y off. Realmente me di el trabajo de probarlo en distintos ambientes, y no parece haber un gran salto, sobre todo cuando no reproducimos nada. Sin embargo, la música gana un poco más de protagonismo con el ANC.

Ojo que tampoco está mal esto, y hay una razón. El aislamiento pasivo de este par es BRUTAL, y ya lo habíamos señalado en la reseña de los CX, así que el margen que tenemos para la eliminación de ruido es menor con el ANC.

La música de todo tipo debería sonar bien a través de los CX Plus. Pasé de “Sad But True” de Metallica a “Adiós” de Gustavo Cerati, y realmente se adaptó bien a ambos, aunque con un sonido que ya comienza a sufrir en 90%. Ahora, para tener una tonalidad más cercana al sweet spot, tendrás que forzar un poco el tirabuzón en los esarbuds y hacer encajar el canal auditivo, lo que podría ser un poco incómodo. En “Green-Tinted Sixteen Mind” de Mr. Big ganó potencia con ese giro.

En el caso de “Gravity” de John Mayer, decidí dejar en flat al EQ y, sorprendentemente, la cercanía de la voz es tremenda, casi sin reverb y con un buen peso en el bombo.

Los Sennheiser CX Plus True Wireless tienen un sonido preciso y agradable. Los graves están bien equilibrados y no son demasiado dominantes, y las notas de rango medio también son claras y nítidas. Los sonidos en el espectro superior se pierden un poquito, pero nada que el EQ no resuelva.

En general, los Sennheiser CX Plus True Wireless son unos auriculares inalámbricos con un sonido excelente. Son una buena opción para cualquiera que busque unos auriculares que ofrezcan un sonido preciso y agradable, independientemente del tipo de música que escuche.

¿Qué no me gusta? Un poco el material que roza el canal auditivo, que siempre me pareció ligeramente áspero frente a los FreeBuds de Huawei o los Galaxy Buds de Samsung. Por eso decía “forzar”, porque si hay una fricción que nadie quiere enfrentar. Los sensores funcionan bien para pausar y reanudar la reproducción, pero sacarte este par haciendo un “tirabuzón inverso” puede ser una molestia cuando buscas siempre el “punto correcto”. Otro detalle es la calidad de los micrófonos para llamadas, y es algo que no me explico. Tanto con mis contactos como en mis grabaciones, he registrado mi voz y parece que los CX están a un metro de la fuente, algo raro en verdad. No he podido grabar mi voz al nivel que deseo, yu por eso no la adjunto en la review. No sé si es mi tema o si así es el equipo.

Sennheiser CX Plus True Wireless: ¿Vale la pena?

Me parece que, en sonido, son de lo mejor que he probado a un rango menor a los 200 dólares. Además de la capacidad de Sennheiser para darlo todo en ecualización y modulación de sonido, su respuesta táctil es tremenda y hay una serie de ajustes que mejoran la experiencia. Me preocupa el tema del micrófono, algo que sí considero indispensable para este tipo de formatos. Si tuviera que buscar algo similar, los Galaxy Buds2 Pro me parecen el camino.

Equipo cedido por Sennheiser Intl. desde el 16 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio regular en Amazon: 179 dólares.