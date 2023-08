Reseña de los audífonos Huawei FreeBuds 5: más estilo, misma eficiencia

Huawei ha sabido agarrarse bien de un formato que aprendió a desarrollar con firmeza: el audio. Con los años, y tras una larga línea de productos que vienen mejorando con los años, la gigante china encontró la fórmula sostenible para entregar estupendas experiencias en TWS y bajar la valla de precios a niveles muy difíciles de encarar para otras marcas. La serie FreeBuds se ha popularizado a pulso, y la quinta generación han potenciado la ausencia de una punta de silicona, un elemento distintivo que podría no gustarle a todos. ¿Vale la pena ir por los FreeBuds 5 de Huawei? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Huawei FreeBuds 5: especificaciones técnicas

HUAWEI FREEBUDS 5 DIMENSIONES EARBUDS: 32.4 x 17.6 x 22.8 mm | CASE: 66.6 x 50.1 x 27.3 mm PESO EARBUDS: 5,4 g | CASE: 45 g DRIVER 11 mm | respuesta de frecuencia entre 16Hz a 40KHz CONECTIVIDAD BT 5.2 | Conexión dual | Android, iOS, HarmonyOS SENSORES Zona táctil | Acelerómetro | Infrarrojo | sensor de ambiente FUNCIONES EQ dinámico | ANC | cancela ruido en llamadas PROTECCION IP54 en earbuds, no en el case CODEC HWA Audio wireless | Hi-Res | SBC, AAC, LDAC AUTONOMÍA EARBUDS: 42 mAh | CASE: 505 mAh





Huawei FreeBuds 5: Esto es lo que debes saber

Diseño diferenciado. Sí, es lo primero que se me viene a la cabeza cuando reviso estas “gotas metálicas” inspiradas, al parecer, en el bello arte del vidrio soplado. Su diseño es único, no he visto replicado esto en otras marcas que suelen poner bastones rectos o superficies planas para interacción. Acá, no tenemos punta de silicona sino un driver alojado en el extremo del earbud, pero que podemos “forrar” con una funda siliconada que cubre esa zona para un mejor ajuste en el canal auditivo.

El driver viene rodeado de una serie de sensores que permiten reconocer cuando nos quitamos o ponemos los audífonos, además de un arreglo de micrófonos para cancelar el ruido externo en llamadas. El case me recuerda a una piedra que uno avienta al agua en la playa para hacerla saltar sobre las olas, y es ligero y suave. Añade un botón para el emparejamiento y un puerto USB-C para carga.

Lo impresionante del diseño es la continuidad que ha logrado Huawei para dar esa impresión “unibody” que, para tristeza de algunos, no es así de perfecta. Son tres piezas plásticas muy bien enlazadas que generan, gracias a esa superficie refractante, la perfecta ilusión óptica.

El emparejamiento impostergable. Aquí Huawei ha simplificado el proceso para enlazar nuestros FreeBuds usando la app AI Life que, si bien no está incluida en el Play Store de Google, sí permite la instalación de un APK desde la web oficial de Huawei y sin necesidad de instalar HMS. Esto ya es un avance.

Una vez que abres la app, podrás emparejar el audífono mediante Bluetooth, pero no tendrás el efecto “pop up” que el emparejamiento de Android tiene. Esto sólo está reservado a los equipos con EMUI, así como el disparo de fotos desde el audífono.

En la app encontrarás un sistema que te ayuda a mejorar la posición de los audífonos para mejorar la recepción de música y contenidos, gracias a sus sensores de proximidad. En esta app también encontrarás una guía para el uso de la parte táctil del dispositivo y controlar con gestos configurables para cada earbud. Suelo poner el play/pausa a la derecha y el avanzar/retroceder a la izquierda.

Lo bueno es que estos audífonos también son compatibles con el sistema de búsqueda de audífonos, pues emiten un sonido fácil de reconocer a distancia en caso los perdamos y sigan en el rango del Bluetooth. Además, mantenemos conexión dual para interactuar con dos dispositivos distintos.

Una cancelación que necesitas ajustar. Es la primera vez que noto un sistema ANC agresivo por parte de Huawei, y tiene sentido en función al diseño. En este caso específico, al no tener un ajuste con silicona, el driver “baila” ligeramente si no añades estas fundas incluidas en la caja, pero Huawei compensa eso con un ANC intenso que lora reducir ruido externo, aunque no a niveles de TWS preparados para cancelación pasiva. En concreto, sin esa funda es probable que el ruido externo ingrese y el ANC se sienta, cuanto menos, extraño.

Más allá de eso, tenemos un modo dinámico que ajusta la reducción de ruido en base al ambiente, y es activado con una pulsación larga en la parte externa, aunque te recomiendo dejarlo en un solo modo porque el “dinámico” cambia radicalmente. Aquí también podemos ajustar el nivel de conectividad para optimizar la estabilidad o el sonido, aunque debo decir que no he tenido caídas de señal al optimizar el contenido. Aquí también podemos ajustar la cancelación de ruido en llamadas, y te recomendamos escuchar el audio añadido en esta reseña para que te hagas una idea de lo que tu interlocutor podría escuchar.

Gadgets NIUSGEEK HUAWEI FREEBUDS 5

LDAC. Ya nos había pasado con los estupendos FreeBuds 5i que la valla subió en Huawei, y la compatibilidad de este códec de alta resolución ayuda a mejorar la calidad del audio en sistemas optimizados. Suelo andar con una colección de archivos LDAC y disfruto mucho el hecho de tener audífonos capaces de reproducir esto. Por lo general, la limitación viene en la fórmula de conectividad entre el teléfono y el audífono, pero en este caso no tendremos limitaciones si nuestro smartphone es capaz de reproducir audio bajo LDAC.

¿Y qué tal suena? Sorprendentemente bien, aunque carecen de potencia para mi gusto. Me gustan mucho los audífonos que inundan el canal auditivo de señal, y el diseño ligeramente abierto de estos TWS provoca que se escape algo de señal. Nada grave, casi no lo vas a notar. El más, el viaje en la señal estéreo es fabulosa. Escribo esto mientras escucho “Somewhere in the Middle” de Dishwalla y siento una enorme presencia de señales graves, al punto de escuchar una leve distorsión en la línea del bajo tocado a dedo. Sin embargo, siento una limitación drástica en el brillo de los platos y el crash al final del coro.

Haciendo un zapping veloz, he notado que la señal es algo más cálida y muy centrada en los medios en casi todo mi playlist, pero lleva potencia en las frecuencias más graves. Si ponemos un dial de 0 a 10, en donde 0 es un sonido muy grave y 10 uno muy agudo, estos audífonos están en un sólido 4. “Lisa” de Cerati suena muy amplia en el delay del intro, pero la guitarra y la voz se notan ligeramente opacas en comparación a lo que tenemos en los Sennheiser CX Plus, por ejemplo. El arreglo inicial en “The Moment” de Tame impala – el shake en tresillos y las palmas combinadas con chasquidos – se escuchan con absoluta claridad.

Para podcast, no hay mayor problema para reconocer las voces e, incluso, cierto ruido de fondo en programas que no eliminan el ruido de fondo. Vamos bien con este par, pero si eres de los que prefiere algo con más brillo, te diría que apuntes a los FreeBuds 5i o, cruzando la vereda, los Galaxy Buds2 Pro.

Energía de sobra. Si bien Huawei promete 30 horas de reproducción – tomando todas las cargas con el case -, lo cierto es que manejamos un promedio de 3 horas con ANC siempre, algo que refuerza lo que señalo respecto a la intensidad de la cancelación para compensar el diseño. Esto no anda mal, siempre que tu rutina no sobrepase ese tiempo – un vuelo, un pase en bus o una rutina de ejercicios -. Lo bueno es que podemos tener carga completa en 20 minutos en los earbuds dentro del estuche, que también carga rápido – 40 minutos de 0 a 100 -. La carga inalámbrica es mucho más lenta – casi 4 horas -, pero si cargas el equipo de noche va bien todo.

Huawei FreeBuds 5: ¿valen la pena?

Sí, uy es imposible pasarlos por alto. Tanto en diseño como en prestaciones, hablamos de un combo sólido para el entretenimiento y las comunicaciones, siempre que lo tuyo sea el uso de TWS sin puntas de silicona. Personalmente, prefiero algo más de presión en los audífonos de este tipo, y estos FB5 me quedan un poco sueltos, así que no creo que vaya por ellos. Sin embargo, creo que son una estupenda opción que combina una figura tremenda, una sensibilidad eficiente para el control de contenido y un sonido balanceado. Ve por ellos, si quieres alejarte de las puntitas.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 23 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: desde 469 soles en la web de Huawei.