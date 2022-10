Reseña de los Huawei FreeBuds Pro 2: que el resto tiemble

NIUSGEEK tiene a prueba los Huawei FreeBuds Por 2 | Fuente: RPP

Huawei ha sabido tomarle el pulso al concepto de “ecosistema”, aunque todavía faltan liberar algunas fricciones en formatos como los relojes y los teléfonos, debido a los problemas generados por el bloqueo comercial de EE. UU. Pese a eso, la marca china sigue abriéndose un auspicioso camino en los periféricos multimedia, y su colaboración con Devialet ya había marcado hitos importantes con los “Huawei Sound”, tanto los de escritorio como los portátiles. Estaba muy esperanzado de ver esta alianza en audífonos TWS, y finalmente llegaron. Ahora ¿Vale la pena ir por los Huawei FreeBuds Pro 2? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Huawei FreeBuds Pro 2: especificaciones técnicas

HUAWEI FREEBUDS PRO 2 DIMENSIONES Earbuds: 6.1 gramos | Case: 52 gramos | IP54 DRIVERS dinámico de 11mm + controlador magnético plano CONTROLES Sensores de proximidad | Sensores táctiles para gestos CONECTIVIDAD BT 5.2 emparejamiento dual | Pop up con EMUI 10 | CODECS LDAC | HiRes Audio | AAC, SBC | 14 Hz a 48 KHz | CANCELACIÓN ANC 2.0 de tres niveles en tiempo real | sistema de 3 micrófonos AUTONOMÍA earbud: 55 mAh (40 min de carga) | case: 580 mAh (60 min de carga) | USB-C | Qi 2W

El case mantiene el diseño de otros equipos de Huawei | Fuente: RPP

Huawei FreeBuds Pro 2: Esto es lo que debes saber

Un diseño funcional. En el caso del case, contamos con caras planas y esquinas redondeadas, por lo que el equipo no podrá permanecer de pie. Una de las tapas exhibe los nombres de HUAWEI y DEVIALET, mientras que la tapa contraria sirve para la carga inalámbrica. Junto al puerto USB-C tenemos un pequeño LED que cambia de color con el nivel de batería y el estado del emparejamiento.

El bastón ahora es un poco más ancho y responde a "pellizcos" | Fuente: RPP

Hablando de emparejamiento, al lado derecho del case contamos con un botón que permite la restauración del equipo o la disponibilidad para conexión por Bluetooth.

Hubiese preferido un acabado menos "glossy" | Fuente: RPP

En el caso de los earbuds, tenemos unos bastones planos de buen ancho y construidos en una sola pieza de plástico que cubre la parte de los drivers y los sensores, aplicando una certificación IP54 útil en caso de lluvia o sudor excesivo.

El driver es un poco más grande | Fuente: RPP

En el chasis de los earbuds encontramos un par de espacios con grillas, que esconden los sensores de proximidad para automatizar la reproducción y usar los gestos añadidos al sistema. En la base del Boston, encontramos pines de carga que se acoplan al case para llenarlos de energía.

El emparejamiento es muy veloz con todos los equipos que he probado | Fuente: RPP

Conectividad simple. Basta con emparejarlos mediante la app AI Life para comenzar a ajustar los diferentes parámetros del equipo. El rango de conexión bluetooth es realmente bueno, y la tecnología 5.2 nos ayuda al emparejamiento dual con dos equipos. Podemos saltar, por ejemplo, de la Tablet al teléfono cuando hay una llamada. Si tenemos un equipo Huawei con EMUI 10, podremos tener un “pop up pair” similar al Fast Pair de Google.

AI Life nos permite manejar los parámetros de los TWS | Fuente: RPP

Ergonómicos, aunque con gestos poco prácticos. Aquí tendremos un argumento basado en el mero gusto. Por un lado, las puntas de silicona y el diseño del cabezal que incluye el sistema dual de drivers ayudan a sellar el canal auditivo y potenciar la cancelación activa. El equipo calza de manera cómoda con el oído.

Podemos pellizcar, pellizcar y mantener pre4sionado o barrer el bastón de cada earbud | Fuente: RPP

Sin embargo, me ha resultado “peculiar” el sistema de gestos, pues no son con barridos sino con “pellizcos”. En concreto, dejar presionados los bastones activa los diferentes modos de cancelación – apagado, ANC y awareness -, mientras que el “pellizco” nos ayuda con la reproducción multimedia y recepción de llamadas. También tenemos swipes, pero están destinados a controlar el volumen.

Contamos con sensores de profundidad y micrófonos de cancelación de ruido al hablar | Fuente: RPP

Es un gesto raro, porque requiere esperar una respuesta háptica para saber que realmente estamos haciendo el gesto correcto. Tiene una curva de aprendizaje distinta a los toques o swipes que hacemos en modelos como los XM4 de Sony o los Buds2 Pro de Samsung. Prefiero los toques que los pellizcos.

DEVIALET impone sus condiciones en los FreeBuds Pro 2 | Fuente: RPP

Devialet. Este es, seguramente, el primero de los dos argumentos fuertes del equipo. Ya el trabajo de ambas firmas para el Huawei Sound y la versión Joy han sido de lo mejor que probamos en 2021, y el nivel de pelea contra otros referentes es bastante alto. Ojo que tuvimos a LG con Meridian y a Samsung con AKG, así que el mercado no es sencillo.

Al precio, tenemos compatibilidad con LDAC y HiRES audio | Fuente: RPP

Frente a esas propuestas, Huawei sobresale por un detalle que los pone lejos del resto: su compatibilidad con LDAC. Esto impacta más a usuarios que suelen llevar consigo una buena colección de tracks en FLAC o una suscripción a servicios de streaming de alta calidad de música, como Tidal.

Así se muestran los 4 presets de los freebuds Pro 2 | Fuente: RPP

El plugin de Devialet viene activado por defecto en la app, pero podemos intercalar entre otros modos: Bass boost, Treble Boost, clean vocals y nuestra ecualización preferida. En el apartado de “Sound effects” podemos activar el HD Voice, el proceso de eliminación de ruido en llamadas. Te recomendamos escuchar nuestra prueba de voz para que compruebes la brujería de Huawei en este tema.

Desde AI Life podemos accionar cualquiera de los dispositivos emparejados | Fuente: RPP

Asistencia para mejorar. El equipo permite calibrar el uso de los audífonos para determinar si los tenemos bien puestos. Además. AI Life permite localizar cada earbud activando un sonido desde cada driver. Desde el Audio Connection Center podemos determinar a qué equipos estamos conectados y cambiar entre ellos de manera automática.

El sistema permite analizar si tenemos bien puestos los FreeBuds | Fuente: RPP

Autonomía sin complicaciones. En términos concretos, están muy dentro del promedio en temas de vida: casi unas 4 horas entre llamadas, música con ANC y puestos en todo momento. Podemos tener hasta cuatro cargas más en el case, y eso ayuda a que podamos disfrutar del contenido en todo momento.

El case también carga inalámbricamente | Fuente: RPP

Ojo que contamos con carga inalámbrica, y podemos darle energía al case en dos horas desde cero sin usar cables. Para los apurados, podemos llenar su batería en una hora mediante USB-C. Una pausa de 40 minutos de los audífonos les volverá a dar vida dentro del estuche.

La cancelación de ruido es muy fuerte en estos FB Pro 2 | Fuente: RPP

Qué tal suenan. El punto de referencia que tengo es, hasta el momento, mis CX de Sennheiser, pero estos FreeBuds Pro 2 me han sorprendido. El efecto inicial del rotary de “Sound and Color” de Alabama Shakes se extiende bien, mientras que la parte rítmica suena cruda y fiel. “Peruvian Skies” de Dream Theater suena con un poquito menos de intensidad que en otros sistemas, y no se siente tanta separación de instrumentos.

Usando FLAC, la percusión de “For the Love of God” de Steve Vai es cristalina, con una separación fantástica de instrumentos. En el caso de “Jungle Boogie”, el cascabel gana protagonismo y las trompetas no pisan el teclado y la guitarra rítmica que acompañan al arreglo. Para “Big Bad Moon” de Joe Satriani, se siente la punta de la baqueta marcando el charles abierto en todo momento, mientras que la voz principal no se opaca con la guitarra en estéreo. En “The Boss” de James Brown, sientes que coloca la voz del “Padrino” un poquito a la derecha, mientras que la percusión y el bajo se ubican un poco para a tras a la izquierda. Impecable profundidad en la mezcla.

Probamos los TWS con una buena cantidad de tracks en FLAC | Fuente: RPP

Qué no me gusta. Creo que el único gran “pero” que le encuentro al equipo, desde mi uso personal, es el tema con los gestos. El pellizcar el pequeño bastón es un movimiento con el que no he logrado convivir en mi tiempo de uso, y prefiero siempre las superficies táctiles. Más allá de eso, no le veo problema a un equipo que funciona muy bien.

Huawei FreeBuds Pro 2: ¿valen la pena?

Por el precio, contamos con muy buenas funciones | Fuente: RPP

Creo que los FreeBuds 4 regulares son suficientes para cualquiera, pero en el segmento “Pro” son pocos los audífonos que, a ese precio, te dan soporte para LDAC y una estupenda autonomía. Son muy buenos, se conectan como nadie y mejoran mucho la comunicación en videollamadas. Por 700 soles, sin embargo, tienes que evaluar si necesitas algo así para tu día a día. Yo iría por ellos.

* Equipos cedidos a préstamo por Huawei Perú desde el 12 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 699 soles en la tienda oficial de Huawei Perú.