Reseña del Huawei Nova Y91: Un teléfono de gama media que no quiere pasar desapercibido

Huawei es una marca que sobrevive en el mercado. No por culpa propia, sino que los vetos impuestos desde Estados Unidos lo han ido sofocando al punto de arrebatarle su dominio en países como el nuestro. Sin embargo, no está muerto como tal y aún lucha por permanecer en el ideario de las personas, de las cuales aún muchos son fieles a la compañía.

Aunque suele sonar en la gama alta y premium, su gama media también mantiene terminales modernos y es el Nova Y91 el que nos toca reseñar en esta ocasión. Visualmente impacta, pero es en especificaciones donde nos quiere tomar por sorpresa. ¿Es este equipo a mirar en el siempre competitivo mercado asequible?





El equipo mantiene un elegante plateado con detalles en negro y dorado. Fuente: RPP Noticias

Especificaciones del Huawei Nova Y91

Pantalla: 6.95", 1080 x 2376 pixels

Procesador: Snapdragon 680 2.4GHz

RAM: 6GB/8GB + 3G (Virtual)

Almacenamiento: 128/256GB

Expansión: sin microSD

Cámara: Dual, 50MP+2MP / Frontal, 8MP0

Batería: 7000 mAh con carga de 22,5 W

OS: EMUI 13

Perfil: 8.9 mm

Peso: 214 g

El equipo llega en dos colores. Nosotros reseñamos el plata.Fuente: RPP Noticias

Diseño

Un punto destacado del Huawei Nova Y91 es su construcción.

Con un satinado plateado, hereda el diseño de la línea Mate, principalmente por el módulo de cámaras circular con un anillo dorado. Aunque parezca que el módulo tiene cuatro sensores, es una combinación de dos lentes de fotografía más el flash.

La combinación de ambos colores, además de los tonos en negro, nos brinda un estilo que engalana y que fácilmente se puede percibir como premium.

No puedes decir que no es un bonito y estético.Fuente: RPP Noticias

En cuanto al frontal, contamos con una pantalla que está cerca de las 7 pulgadas con marcos redondos. En la parte superior tenemos un enorme muesca en donde está ubicada una de nuestras bocinas más la cámara de selfie.

La pantalla tiene una enorme muesca en la parte superior donde va la cámara frontal. Fuente: RPP Noticiaas

En cuanto a laterales, tenemos una distribución estándar, con el sensor de huellas y el control de volumen a la derecha, mientras en la parte inferior tenemos bocinas, lector de chips y el puerto USB-C.

Con 8.9 mm no es precisamente el equipo más delgado del mercado, pero se entiende por la enorme batería con la que llega al mercado, el cual también eleva el peso a 214 gramos. Hace que el equipo se sienta robusto, hecho que genera opiniones divididas: algunos creen que es arcaico, mientras otros sienten mayor resistencia en caso de golpes o caídas.

El grosor del equipo. El módulo de cámaras no sobresale ni desequilibra la estructura.Fuente: RPP Noticias

En estilo, un equipo sobresaliente y del que usuario final se puede enamorar.

El equipo en luces.Fuente: RPP Noticias

Desempeño

Aunque parezca lujoso, el Nova Y91 es en realidad un gama media y es ahí donde se encuentran sus principales limitaciones, aunque también aciertos.

Empezamos por un procesador Qualcom Snapdragon 680, desfasado para nuestros tiempos, pero que no decepciona en el uso convencional.

Va a depender mucho del perfil de usuario qué tanto te limitará este chipset. En mi uso, los primeros días no fueron muy fluidos, pero fue mejorando con el pasar de las semanas en la multitarea, reduciendo sus tiempos de cargas y ya sin percibir mayores lageos.

Prueba sintética con Geekbench5.Fuente: RPP Noticias

Para mantener el ritmo, se apoya de los 8GB de RAM que posee, además que incluso libera 3GB de los 256GB del almacenamiento interno para no quedar en deuda. A tener en cuenta: el equipo también se oferta en otra versión de 6GB/128GB. La conectividad 4G también es básica, pero es más que nada víctima de las sanciones.

Para nuestra reseña, no nos hemos ayudado de métodos alternativos para instalar los servicios de Google, sino que nos hemos mantenido con una experiencia más fiel al manga a tal como nos llega el celular.

Primero, contamos con el sistema EMUI 13 basado en Android, el cual tiene en ventaja una especie de minimalismo y detalles en menús, además de parches de seguridad actualizados, pero que, en desventaja, te inunda de anuncios en sus apps nativas y te precarga una gran cantidad de ellas para que las pruebas en reemplazo de las más tradicionales.

Todas las apps descargadas y las que Huawei nos sugiere en nuestro menú.Fuente: RPP Noticias

Sin embargo, cada vez es más llevadero el hecho de no tener apps de Google de forma preinstalada. En el App Gallery de Huawei, tendrás una función llamada Quick Apps desde donde podrás “descargar” YouTube y Gmail. No son las aplicaciones originales, sino una versión “mejorada” de los sitios web de ambos. La de YouTube es mucho mejor que la de Gmail, que es una especie de HTML enriquecido.

Para otros casos, como para la descarga de copias de seguridad de WhatsApp almacenadas en Google Drive, por fortuna existen nuevas fórmulas para no depender de ello.





¿Cómo que no hay YouTube en la App Gallery?Fuente: RPP Noticias

Pero también puedes usar apps oficiales de Huawei. De todas, además de Huawei Music, a la que ya le hemos hecho reseñas con anterioridad, me ha gustado más Petal Maps, un servicio de localización y mapa que acepta y muestra las descripciones y reseñas de usuarios. Muy útil en varias formas y una promesa que mejoraría mucho más con mayor cantidad de personas en trabajo.

Petal Maps para conducción.Fuente: RPP Noticias

La App Gallery también te ofrece aplicaciones que por sí misma no puede brindarte, sino que se apoya de otras tiendas para ello. Te muestra el nombre de la app a descargar, en este caso el Call of Duty Mobile, y cuando la descarga, primero te descarga la tienda de terceros desde donde finalmente te descargará el juego.

Hablando de juegos, en títulos como este, el Nova Y91 no se ha hecho tantos problemas. Jugando en gráficos medios, no se cuelga ni se sobrecalienta, por lo que si eres jugador casual vas a poder disfrutar. Si tus exigencias empiezan a subir hasta exigir un Genshin Impact con todos sus detalles, empezarán los problemas.





Todo un profesional en el COD Mobile.Fuente: RPP Noticias

Me parece curioso un detalle en el SO. En la parte superior, si bajas el dedo desde el lado izquierdo, te brindará acceso a las notificaciones, pero si lo haces desde el lado derecho, te muestra las configuraciones. Cuesta adaptarse al inicio, pero luego lo harás por defecto.

El panel que baja deslizando desde la parte superior derecha. Si lo haces por la izquierda, solo te saldrán notificaciones.Fuente: RPP Noticias

Lo pondré así. El desempeño quiere ser como el de iOS, pero nunca olvida el Android. Sencillo y engorroso al mismo tiempo, un oxímoron que convive en el equipo.

Pasemos al entretenimiento visual y sonoro.

La pantalla LCD es grande y ofrece buen color, pero decae desde diferentes ángulos de visión. Nos brinda una tasa de refresco adaptativa de hasta 90 hercios, por lo que tampoco es un mal contendiente en la gama, aunque sí debemos considerar que existen modelos a 120 Hz.

Pero donde supera con creces al resto de unidades de esta línea es en su sonido. No sé en qué momento todos decidieron sacar móviles con una sola bocina en la parte inferior, pero en este Huawei Nova Y91 tendrás un sonido envolvente y destacable que mejora absolutamente todo, desde jugar hasta ver un simple video. Es buenísimo y es un recordatorio al resto de marcas que pueden, pero que ya desistieron e hicieron desistir a los usuarios, de que pueden añadir mejores condiciones a sus terminales.

La pantalla tiene buen color, aunque nos debe en tasa de refresco.Fuente: RPP Noticias

Y si queremos seguir hablando de puntos fuertes del equipo, tenemos la batería. 7000 mAh te bastan para un día y medio de trabajo con picos fuertes e incluso dos días si es que tienes un uso comedido. No hay más: el mejor en este apartado y con creces. Eso sí, que no faltemos a la verdad: 22,5 W no es una supercarga. Tenemos un promedio de 10 % de carga de batería cada 10 minutos es una medida estándar.

Para una gran batería, necesitas un equipo de grandes dimensiones. Fuente: RPP Noticias

Cerramos la reseña con el apartado fotográfico.

Lo primero a decir es que, debido a nuestro procesador, las imágenes se previsualizan con menos detalle del real.

El selfie cuenta con un buen balance de color, aunque no sobresale en las tomas con tanto detalle.

Selfie solo en Modo Foto.Fuente: RPP Noticia

Selfie con efecto Retrato. Mi cara se difumina en medio del bokeh.Fuente: RPP Noticia

Incluso de noche el frontal entrega mejores resultados.Fuente: RPP Noticias

El trasero es el más “recortado”. En ambientes cerrados, no es el mejor. En exteriores sí llega a destacar, especialmente en días con buena luz del Sol. Pese a ello, incluso en medio de nuestra Lima gris, se dejó ver en buen desempeño.

Eso sí, si quieres una buena imagen recuerda activar el modo de Alta Resolución todas las veces que puedas.

Fotografía en interiores. La foto no es muy detallada.Fuente: RPP Noticias

Primer plano en interiores con iluminación artificial.Fuente: RPP Noticias

En el campo, la luz natural ayuda a tomar buenas fotografías.Fuente: RPP Noticias

Otra toma a campo abierto.Fuente: RPP Noticias

Los colores de un adobo en interiores.Fuente: RPP Noticias

El modo Alta Resolución destaca más y es necesario para nuestras mejores fotos.Fuente: RPP Noticias

Su zoom es muy capaz en 10X. No tenemos gran angular, ni macro, pero el enfoque a pequeñas distancias es muy bueno, incluso diría que sobresaliente.

El zoom de 10X.Fuente: RPP Noticias

A falta de modo Macro, el enfoque en objetos cercanos es muy bueno.Fuente: RPP Noticias

Otro ejemplo.Fuente: RPP Noticias

El modo nocturno sí es bueno y es uno de los puntos fuertes del apartado, ensalzando los objetos de noche y enriqueciendo como una verdadera fotografía profesional las tomas.

Modo foto normal y modo foto Noche.Fuente: RPP Noticias

Otra toma en Modo Noche.Fuente: RPP Noticias

Y en video, solo podremos grabar hasta un máximo de 30 cuadros por segundo en 1080p. La estabilización digital es término medio: sin ser el mejor ni el peor de la competencia.

¿Vale la pena el Huawei Nova Y91?

Decir que depende del perfil del usuario puede ser bien “político”, pero es la verdad.

El usuario exigente no va a aprobar al Huawei Nova Y91, principalmente por tener un procesador desfasado (lo que repercute en el resto de apartados) ni una cámara sobresaliente, aunque sí cumplidora.

Sin embargo, el usuario convencional se puede apoyarse de la bestial batería y de un apartado de entretenimiento sobresaliente especialmente con el sonido para darle una nueva oportunidad a Huawei.

En un momento pensé en descartarlo como opción solo leyendo las especificaciones, pero es en el uso en el que te das cuenta lo satisfactorio de algunas ventajas como tener autonomía de hasta dos días sin cargar el móvil, pese a que sufras desde otros frentes.

La oferta de Huawei eso sí, debe ser desde la versión máxima de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. En lo particular, a un precio de 1050 soles más sus Huawei FreeBuds 5i, lo tendría muy presente como un regalo para algún familiar.