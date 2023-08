Un WAZE en la cocina: probamos el cooktop “Guru” de Tramontina, sistema de inducción con app

La tendencia del “hogar inteligente” no es un tema que podamos solo dejar pasar. Hay ecosistemas maduros que hoy optimizan nuestro tiempo, y son varias las veces en las que no concibes tu vida sin estos aditivos. La cocina, sin embargo, ha sido un entorno mucho más tradicional, y muy de a pocos la tecnología se ha ganado un espacio. Por encima de eso, la cocina peruana es casi una catedral, y muchos podrían ver con recelo la inclusión de un sistema de automatización de procesos en la preparación de un potaje de bandera, e incluso algunos podrían considerar impensable el reemplazo del fuego vivo por una concina de inducción o un cooktop. Entonces, ¿vale la pena o no comprar una Tramontina Guru para cocinar a gusto? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Tramontina Guru: especificaciones técnicas

TRAMONITINA GURU COOKTOP KITCHEN versión 95700/006 DIMENSIONES 316 x 318 x 64 mm | 3,8 Kg MATERIAL Vidrio cerámico DIAMETRO DE CONTACTO Sartenes entre 120 y 260 mm INTERACCIÓN Pantalla digital táctil, aplicación iOS y Android SENSORES Temperatura en la superficie, de peso en la base CONECTIVIDAD Bluetooth ENERGIA 220V | consumo: 1800 W | Cable: 1,7m





Tramontina Guru: esto es lo que debes saber

Cocina por inducción. Hablamos de un cooktop eléctrico, una superficie plana usada para cocinar y que convierte la electricidad en fuente de calor para la cocción de alimentos. Hoy en el mercado podemos encontrar dispositivos de varias hornillas o, como en este caso, un solo quemador.

Una cocina por inducción es un tipo de estufa que calienta la comida mediante el uso de un campo electromagnético. La placa de cocción está hecha de un material ferromagnético, como el acero inoxidable, y cuando se aplica una corriente eléctrica, genera un campo electromagnético que, a su vez, induce una corriente eléctrica que calienta la superficie.

Las cocinas por inducción son más eficientes energéticamente que las cocinas tradicionales de gas o eléctricas, ya que calientan directamente la sartén y no el aire circundante, lo que reduce el consumo de energía para cocinar la misma cantidad de comida. Además, son más seguras que las cocinas tradicionales, ya que no hay llamas abiertas, una buena opción para familias con niños o mascotas.

En este caso, sin embargo, recordemos que hablamos de un equipo con 1800 W de consumo, una cuota superior al nivel de energía que requiere una freidora de aire. Revisa bien el costo de kW en tu recibo de luz para que hagas una conversión por hora.

Fácil de montar. En este caso, solo hay que sacarla de la caja y conectarla. Realmente no hay mucha magia. En la parte delantera hay un panel táctil que nos permite encender el equipo y acceder a algunas funciones directas, como añadir tiempo de cocción a una tarea o graduar la temperatura. El panel añade teclas + y – para ajustar niveles, además de un botón “sándwich” de cuatro líneas para las opciones en cada categoría.

El equipo luce robusto, de buen acabado. Es algo pesado para llevarlo a todos lados, pero es posible. Tiene una superficie lisa y una parte de contacto en la que encajan los accesorios de Tramontina. En esa parte superior se aloja el sensor de temperatura, mientras que los sensores de peso se ubican en la tapa inferior del equipo, en la que también se ubica el largo cable naranja de 1,7 metros. Entra en una mesa de cocina sin problemas, aunque recomiendo ponerla cerca de las hornillas para mejor maniobrabilidad de las preparaciones que puedas tener.

La App. Para usarla de manera más eficiente, debemos descargar la app Guru de Tramontina, disponible en iOS y Android y compatible con teléfonos y tabletas. Esta app permitirá conectar nuestra GURU via Bluetooth y sincronizar sus funciones con las recetas. ¿Cómo es esto?

Es aquí en donde empieza la magia. La app nos muestra más de 200 recetas desglosadas en ingredientes, porciones y tiempos. Asigna un grado de dificultad al usuario en función del cuidado y atención que se debe mantener. Una vez que escogemos la receta, extraída de una lista que incluye desde entradas hasta postres, pasando por pasta, carne, pescado y pollo.

Una vez que escogemos la receta, debemos ponerle “play”. Como una canción. Nada más recuerda tener todos los ingredientes ordenados antes de iniciar la cocción.

El proceso. La app comenzará a separar en varios pasos la preparación. Y digo VARIOS porque son más de 50 videos por cada paso. Cada receta está diseñada con un video por paso en la preparación, y esto incluye el cambio de recipientes, el peso de ingredientes y los tiempos de cocción.

En casa, probamos una receta de pollo y salsa roja, y empezamos a medir las porciones. Es alucinante ver cómo la app puede medir el nivel de porcentaje de cada ingrediente mientras caen sobre un recipiente colocado sobre la GURU. Es una balanza que se calienta, literalmente. Y la barra de progreso se detiene cuando ya echamos la cantidad que la receta requiere.

Si necesitamos calentar agua para preparar fideos, por ejemplo, la app le indica a la GURU calentarse a la temperatura correcta de cocción y establece un tiempo determinado para ese proceso. Luego, prosigue con el tiempo de cocción añadiendo un timer que, además, tiene respuestas en audio para que podamos escuchar las instrucciones en el teléfono o la Tablet. Es una asistencia milimétrica.

Conforme vayas avanzando, notarás que es muy simple seguir las órdenes de la GURU cuando te dice “cambia la olla por la sartén”, “mueve los ingredientes hasta lograr una salsa homogénea”, “dale vuelta a la carne en x minutos” o cualquier otra indicación incluida en la explicación. Si no sabes cocinar, esto es como un videojuego con guías para principiantes.

Sorprenden dos cosas en el proceso. Una, la capacidad que tiene el equipo para ajustar velozmente la temperatura ideal de cada parte de la preparación. No es un tema al azar, sino preparado por consultores de Tramontina para cada paso que se incluye en la app GURU.

La otra es la sensibilidad para reconocer el cambio de recipiente y el peso de los ingredientes, incluyendo LA SAL. Es un nivel ridículo de medición, en el que es capaz de decirte que falta un 36% de sal en la preparación.

¿Se puede usar manualmente? Sí, aunque se disfruta más con la app, y creo que aquí el desarrollo tiene algunos ajustes oír resolver. Para empezar, si quiero hervir agua en la GURU, por ejemplo, no tengo un acceso veloz en la app para eso. SI quiero calentar la base para freír un huevo, tampoco tengo un atajo. Ahí es donde te recomiendo usar el panel táctil que viene en el equipo y ajustar a tu gusto la temperatura. Pero, reitero, eso debería venir como tarea inicial en la aplicación.

¿Qué no me gusta? Lo primero es que la app no está regionalizada, y se centra mucho en platos internacionales y términos brasileños, algo evidente desde que entendemos la marca propietaria. Las recetas son muy buenas, pero los potajes peruanos están ausentes y no existen recetas peruanas diseñadas bajo las líneas guía de las que ya se incluyen. Por otro lado, la ausencia de presets me mata un poco, ya que hay cosas que uno hace por defecto en la cocina y que podrían hacerse en la GURU: calentar arroz, hervir agua, hacer un ramen instantáneo, esas cosas.

Además de esto, ten en cuenta que hay un USO PROPIETARIO de la Guru: no puedes usar otras ollas con este equipo. Debes acceder a ollas y sartenes licenciadas por la marca para que pueda funciona a plenitud erl sistema.

¿Para quién es? Es una poderosa herramienta para alguien que vive solo y que no tiene tiempo para pensar en qué cocinar ese día. Puedes abrir la app en el día y escoger la receta de ese momento, y salir de tu trabajo con los ingredientes correctos en el celular para ir al supermercado y comprar solo lo que necesites, llegar a casa y empezar a meter todo en orden. Y prefiero decir que se ajusta a esto porque es una solución simple y libre de fricciones. Es ideal, sobre todo, para aquellos que necesitan una guía constante en la cocina porque dudan de sus propias habilidades. En términos del chef Gusteau en “Ratatouille”: con una GURU “cualquiera puede cocinar”.

Ahora ¿para quién no es? Creo que, si ya tienes una rutina gastronómica intermedia, no necesitas una GURU. En casa tuvimos algunos conflictos al intentar preparar dos platillos no vinculados como receta, y se ocasionó un pequeño caos en la cocina. Si ya sabes cocinar, mejor invierte en una buena cocina para tener variables y que, al valor de esta GURU, puedan ayudarte a implementar soluciones más cercanas a tus necesidades: una freidora de aire podría ser lo que estás buscando.

Tramontina Guru: ¿Vale la pena?

Tramontina ha dado en el clavo al imponer un formato así a una generación nueva que intenta desarrollar skills culinarios, pero bajo un método que dominan. Es como el Waze de la cocina, que te dice todo lo que va a pasar y te dirige en el proceso. Si ya conoces las calles, pon música nomás, metafóricamente hablando. Ahora, el reto de la marca es reducir el precio o buscar una estrategia más “gama media” para convencer a una audiencia joven que, por más que le guste el formato, no podrá priorizar sus esfuerzos para comprar un kit de estos. Gran idea, buen producto, tremendo futuro, pero con alto precio. Aunque, viendo bien lo que trae, hay una inversión importante a futuro.

* Equipo cedido a préstamo por Tramontina Perú desde el 8 hasta el 17 de julio del 2023. Precio en el mercado local: Cooktop de inducción Gurú, Olla Brava de acero inoxidable 20cm, Sartén antiadherente 24cm, Olla espaguetera Brava de acero inoxidable 24cm, Sartén Brava de acero inoxidable 24cm y Olla antiadherente Mónaco 24cm a 2999 soles.