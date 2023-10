Reseña del Samsung Freestyle 2: por fin un proyector que necesitamos

En temas de entretenimiento, es innegable que hay una tendencia multimodal: varios dispositivos para disfrutar de todo tipo de contenidos. Por años, los proyectores resultaban un reemplazo a sistemas de TV fijos y nos permitían reducir espacios, pero casi ninguno era capaz de ofrecer una navegación simple desde caja, y el espacio ganado con estos equipos cedía ante los periféricos que requerimos para echar a andar estos aparatos carentes de un OS elemental para ver contenido. En términos prácticos: un proyector no sirve como TV si no tiene un software de TV. Ahora, Samsung intenta por segunda vez mostrarnos que un proyector debe ser práctico y, sobre todo, portátil. Tras una primera versión, NIUSGEEK pone a prueba la segunda generación del FreeStyle para decirte si realmente necesitas uno.

SAMSUNG FREESTYLE 2: especificaciones técnicas

SAMSUNG THE FREESTYLE GEN 2 TAMAÑO Y PESO 17.27 x 10.16 x 9.40 cm | 817 gramos LAMPARA LED | 20 mil horas | 230 lúmenes | 180 grados | Sistema DLP RESOLUCION 1920 x 1080p 60 fps | 16:9 | Distancia focal fija, enfoque motorizado | Contraste 10000:! | HDR10+ OS Tizen OS | Compatible con AirPlay, Alexa, Bixby | Ambient Mode | Gaming Hub TAMAÑO DE IMAGEN Desde las 30 hasta las 100" | Factor de proyección 1.22:1 | Crystal Engine INPUT Mini HDMI ARC, USB-C | conectividad inalámbrica | 50W 100-240v AUDIO Parlante envolvente de 5W Mono Audio 360 CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2 | WiFi 5

SAMSUNG FREESTYLE 2: Esto es lo que debes saber

Idéntico en diseño al anterior. Es el mismo tomatodo con TV incorporado que fue presentado en el CES 2022, pero que ahora integra modificaciones importantes en casi toda la parte interna. Sin embargo, es importante repasar las condiciones del equipo para saber si es, realmente, un reemplazo potencial de un TV.

Al igual que el modelo del 2022, el equipo está confeccionado con goma lisa, lo que le añade una capa de seguridad para cuidados extra. Sin embargo, es un material que atrae un poco de manchas, así que procura ponerle un forro. Incluye una tapa que sirve como difusor para luz y mantiene los dos puertos tradicionales: un micro HDMI y un puerto USB-C compatible con un hub para incluir unidades USB o SSD ara ver películas de manera local. Procura que el hub sea de buena velocidad, así no tendrás problemas para alimentar de energía y datos al sistema.

El Freestyle incluye una bocina 360 de 5W de salida RMS que, valgan verdad, es suficiente para disfrutar de contenido SIEMPRE QUE ESTEMOS CERCA. No es que no suene a distancia, pero con varias personas – un cuadro frecuente si tenemos un proyector – el audio podría no llegar a todos. Ante la ausencia de un puerto 3.5mm u óptico – por favor, para la Gen 3 -, contamos con conectividad Bluetooth 5.2 y así, gracias a esto, emparejar un soundbar o parlante para extender la calidad de este equipo.

Como cierre en diseño, la tapa superior incluye el emisor de luz LED DLP (proceso digita de luz) y sensores para determinar la distancia focal y la superficie de proyección óptima. Lo que me preocupa es que esa tapa negra es muy sensible a rayones, así que procura no limpiar con un paño poroso esa parte. Me gustaría ver una capa protectora sobre ese panel, así cuidamos mejor el equipo. Lo que sí se ha reforzado es la bisagra del soporte y las patitas de goma en la base.

La novedad es la oferta de una batería externa y dedicada al FreeStyle, que comparte líneas de diseño y permite usar el proyector en cualquier lugar, así como tener la posibilidad de cargar nuestros dispositivos – celular y otros -a una velocidad de 10W. La batería tiene un peso considerable, y cuenta con solapas de goma para sujetar la base circular del proyector con seguridad. Este componente integra una cavidad compatible con trípodes, y nos da 8000 mAh de batería, lo que se traduce en un uso continuo de casi 4 horas – por lo menos en mis pruebas -.

En el caso del control remoto, se integra uno con puerto USB-C para carga y u panel fotovoltaico que permite recoger energía de la luz para recargarse. El control remoto incluye accesos directos a servicios de streaming, pero básicamente funciona como los otros mandos de Samsung.

Las mejoras de esta nueva versión. Como mencioné, los cambios notables respecto al modelo del 2022 se evidencian durante el uso. Para empezar, tenemos el mismo TizenOS y las funciones específicas para el proyector, así como acceso a la tienda de Samsung para descargar apps y la configuración del asistente de voz.

Nos encontramos con el “Modo Ambiente”, un uso medido del proyector para emitir imágenes mientras el monitor está en desuso, aunque igual se mantiene la luminosidad en este apartado. Lo único sin resolución es la poca disponibilidad de más carátulas o presets por instalar, y la ausencia de almacenamiento interno para añadir nuestras creaciones en el equipo.

Tenemos la posibilidad de corregir el ángulo de visión del equipo al proyectarse sobre la pared o cualquier superficie plana. Me parece que el proceso de detección es un poco más veloz que en el modelo original, aunque no podría confirmarlo dado que no tengo ambos modelos.

Lo que ocurre es que, en líneas generales, todo el equipo funciona más rápido. Las apps ya no demoran tanto para abrir y reproducir contenido, el paso por los menús suele ser más dócil, las descargas van bien. Es, de lejos, el upgrade más evidente en este producto. Además, Samsung nos da la chance de conectar nuestro teléfono o Tablet de manera inalámbrica – ojo que tiene AirPlay – y asta nuestra PC a distancia, usando la conectividad con Microsoft y otros servicios de nube que podemos agregar.

SAMSUNG FREESTYLE 2: ¿Vale la pena?

Cuando probé la primera generación de FreeStyle, mencioné que aun estaba lejos de reemplazar a un TV, debido a que la experiencia no estaba completamente optimizada y que, por su precio, era más rentable comprar un TV delgado y dejarlo en un sitio. Esta observación ha cambiado con este modelo. No es la mejor luminosidad para reemplazar una TV, pero ahora tenemos la posibilidad de llevarlo a todos lados con una batería, y esa promesa ha sido cumplida por Samsung. Además, su precio de salida es menor al del modelo original, lo que lo convierte en una solución más asequible y una opción de entretenimiento adicional frente a una TV.

Creo que estamos ante un concepto más maduro y completo, pero que aun está un par de pasos por detrás en luminosidad frente a un equipo fijo. Si tuviese una tele en casa y quisiera otra para una habitación adicional, iría por este FreeStyle, y lo compraría con la batería adicional para llevarlo a todos lados.

* Equipo cedido por Samsung Perú desde el 11 de septiembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 2899 soles en combo con batería externa y case protector.