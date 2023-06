HP Smart Tank 580: ¿Vale la pena comprar esta impresora para hogares y pequeñas oficinas?

Las impresoras, pese al impacto de lo digital, siguen siendo necesarias en casa y qué decir de las oficinas. Aunque precisamente ya muchas cuenten con modelos medianamente nuevos, siempre sorprende ver la innovación en estos campos para el mercado en general.

HP es de las compañías mejor posicionadas al respecto. Con décadas de experiencia, busca seguir convenciendo al usuario y ahora está promoviendo un producto que llama versátil: el HP Smart Tank 580. Desde impresiones cotidianas hasta las más complejas tareas, ¿podrá esta impresora ser de nuestro gusto? Vamos a ello.





Especificaciones del HP Smart Tank 580

Dimensiones: 15.7 cm x 43.4 cm x 36.1 cm

Peso: 5.03 kg

Conexión bluetooth: Sí

Tipo de inyección: Térmica

Conexión wifi: Sí

Entradas usb: 1

Tipo de impresora: Multifuncional

Incluye accesorios: No

Velocidad de impresión en b/n: Hasta 12 ppm

Cantidad de hojas: Hasta 99 hojas

Resolución del scanner: Hasta 1200 x 1200 ppp

Velocidad de la impresión a color: Hasta 5ppm

Conexión NFC: No

Tipo de impresión: Inyección a color

El logo del HP Smart Tank 580.Fuente: RPP Noticias

Diseño del HP Smart Tank 580

Esta impresora es realmente maciza: como su nombre lo dice, es un tanque.

Aunque no es del tamaño de la caja en la que llega, si es más grande que el promedio, con un peso de 5kg y unas dimensiones que harán que tengas que escoger una posición en específico en tu espacio de trabajo.

HP Smart Tank 580 de frente.Fuente: RPP Noticias

La caja llega con las tintas necesarias para tu impresora, además del cable de poder. Importante es señalar que NO llega con el cable específico para conectar a la PC, por lo que si no quieres utilizar tu WiFI (ya hablaremos de ello más adelante), deberás conseguirlo de forma independiente.

En mi caso, la impresora ya llegó con las tintas ya instaladas, por lo que no tuve la experiencia de realizar el proceso. De todas formas, si estás interesado en comprar la unidad, te dejo un video de referencia al respecto.

La Smart Tank 580 está dominada por el color blanco en sus laterales, mientras que la tapa superior del escáner, el panel para colocar las hojas (con un medidos de hojas muy preciso y una especie de seguro para que los papeles más pequeños no se caigan costado) y la lengüeta por donde salen las hojas impresas son de color gris.





Por aquí salen las impresiones.Fuente: RPP Noticias

En la parte superior contamos con ocho botones de acción para copias, copias a color, escáner, el botón de WiFi y el de encendido. Encima contamos con una pequeña pantallita que nos da información sobre nuestros procesos, además que llama la atención en el caso de errores o problemas.

Panel de comandos táctiles de la impresora.Fuente: RPP Noticias

La parte frontal del equipo lleva el símbolo de HP al centro, además de un marcador visual de las tintas. Para instalarlas, cambiarlas o colocar los cabezales, deberás abrir la impresora desde la abertura por donde salen las hojas, lo que nos permitirá el acceso a esta parte interna del dispositivo.

En diseño, es un equipo convencional, pero con personalidad (y peso). ¿El consejo? Escoge bien dónde colocarlo porque no vas a querer estar cambiando su posición a cada momento.

El interior del HP Smart Tank 580. En la parte inferior izquierda, los repositorios de las tintas y al centro su apertura para cabezales.Fuente: RPP Noticias

Desempeño

La HP Smart Tank 580 nos ha dejado buenas impresiones, literal.

Hemos probado al equipo a un ritmo de hogar (algunas hojas a blanco y negro o color para posibles tareas), pero también a escala de oficina (algunas decenas de impresiones y variaciones de hojas), y ha respondido muy bien.

Para uso personal, impresiones a blanco y negro o a colores son trabajos sencillos para nuestro equipo.

La impresora necesita una posición fija en tu espacio de trabajo.Fuente: RPP Noticias

Lo realmente positivo de este modelo es que te permite imprimir papel fotográfico, papel de etiquetas, papel imantado y también para los sublimados.

Esta versatilidad te ayuda si es que eres un aficionado a negocios relacionados, siendo un plus demasiado grande. Incluso si no estás acostumbrado a ello, la curiosidad es más: yo recorrí muchas tiendas para comprar varias hojas especiales y poder imprimirlas.

Imprimiendo etiquetas.Fuente: RPP Noticias

Sacar copias es muy sencillo.Fuente: RPP Noticias

La calidad de la inyección térmica es destacable, dándonos buen resultado en diferentes superficies y tamaños. El desempeño también fue resaltante en fotocopias, donde fue rápida en todas las gamas de color.

Algunas imágenes impresas en papel fotográfico.Fuente: RPP Noticias

Donde hay ciertos inconvenientes es en el software.

La app no es tan intuitiva que digamos y me costó varios intentos poder sincronizar la impresora con el celular. Ya que mi equipo de reseña fue probado inicialmente por otro medio de prensa, tuve que reiniciar las configuraciones para poder añadirle mi WiFi, por lo que tuve que buscar algunas ayudas de internet.

En el día a día, también tuve algunos inconvenientes con las impresiones desde mi móvil. Aunque inicialmente funcionaba bien, varias veces no reconocía a la impresora como encendida, por lo que no podía imprimir con rapidez. Por fortuna cuento con una cable de conexión de impresoras-PC (tipo A-B) que me salvó en esas situaciones donde buscaba inmediatez. Si es para uso personal, debes tener este cable sí o sí.

La app de HP para controlar la impresora inalámbricamente.Fuente: RPP Noticias

También debes tener cuidado con el movimiento de tu impresora. Debido al movimiento, los cabezales estaban sucios y tuve que retirarlos para limpiarlos y poder proseguir con las impresiones. Recalco: ubícala en un lugar preciso para tratar de moverla lo mínimo posible y evitar derrames o fugas.

Tuve que realizar una limpieza de cabezales.Fuente: RPP Noticias

En cuanto a precio, lo veo en un precio promedio de 699 soles, con promociones hasta de 600 soles. Aunque es mayor que el promedio, el monto puede ser compensado en el caso de oficinas, donde su gran almacenaje de tintas y rapidez en impresiones pone a la experiencia de la mano al precio.

¿Vale la pena la HP Smart Tank 580?

La impresora no me decepcionó en calidad ni versatilidad. Muy recomendado en ese sentido.

Donde sí encontré carencias es aún en el software y la sincronización. Si un usuario no es tan pacienzudo, podría perder rápidamente la cabeza con las configuraciones, aunque estas, en frío, no son difíciles de ejecutar.

La HP Smart Tank 580 queda perfecta en manos de una pequeña o mediana empresa o en el de un usuario entusiasta. Si no calzas en este perfil, el precio podría desanimarte. Pero si sí estás en el grupo, vas a poder sacarle el máximo provecho a sus funciones.