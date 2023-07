Reseña del REDMAGIC 8S Pro: ¿son suficientes 26GB de RAM en un teléfono?

Nubia sabe que la plataforma ‘mobile gaming’ es un campo seguro, aunque lento y lleno de prejuicios si la vemos desde el hardware: teléfonos grandes y pesados, poderosos, con RGB y ventiladores eficientes, una pantalla gloriosa y un sonido potente para satisfacer la demanda más alta de jugadores. El problema es que, pese al entusiasmo, esos teléfonos suelen estar concentrados en el juego y no en la experiencia de uso. Con el tiempo, la saga REDMAGIC entendió que debe buscar el equilibrio, y parece encaminarse hacia el punto medio entre rendimiento y usabilidad con este nuevo modelo. ¿Vale la pena el REDMAGIC 8S Pro? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

REDMAGIC 8S PRO: Especificaciones técnicas

NUBIA REDMAGIC 8S PRO Platinum DIMENSIONES 164 x 76.4 x 8.9 mm | 228 gramos PANTALLA AMOLED 6,8" 1116 x 2480 | 120Hz | 1300 nits | CCG 5 OS Android 13 | REDMAGIC OS 8 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | RED CORE 2 Gaming GPU + RAM Adreno 740 | MAGIC GPU | 16GB LPDDRX5 + 10GB virtualizados ALMACENAMIENTO 256 o 512GB | UFS 4.0 | Sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.57", 1.0µm, PDAF CÁMARA UGA 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA SELFIE 16 MP, f/2.0, 1.12µm, cámara bajo pantalla CONECTIVIDAD 5G | WiFi 7 | BT 5.3 | NFC | GPS | USB-C 3.1 | DisplayPort MULTIMEDIA Parlante estéreo | Snapdragon Sound | DTS X Ultra | Audio 32 bits SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla AUTONOMÍA 6000 mAh | 65W con cable









REDMAGIC 8S PRO: Un diseño osado, con carácter

Es una herencia de lo que vimos en el REDMAGIC 8 Pro de inicio de año, con un acabado agresivo y recto que rescata la nueva configuración en el hardware. Este modelo a prueba, el PLATINUM, reemplaza el vidrio por una tapa trasera que asemeja al acero pulido y mantiene parte de la iluminación LED RGB al lado izquierdo, justo por debajo del ventilador.





El orden de los botones y puertos es idéntico al modelo previo, incluyendo el ingreso de audífonos en la parte superior y los gatillos para los juegos instalados junto al slider para juegos y el botón de bloqueo a la derecha del panel, justo por debajo del canal de ventilación. A la izquierda tenemos el control de volumen al lado de la entrada de aire., mientras que el puerto USB-C se encuentra entre uno de los dos parlantes del equipo y la bandeja SIM.

La diferencia se integra bajo el chasis, pero llegaremos a eso. En resumen, tenemos un diseño un poco más austero, un poco más agresivo y con un acento metálico distintivo.

REDMAGIC 8S PRO: La misma pantalla

Ojo, nada malo acá. Ya había mencionado que el panel del 8 Pro era uno de los mejores del año al llevar una respuesta táctil de hasta 960 Hz y un brillo máximo de 1300 nits, pero que quedaba pasos por detrás del S23 Ultra y su luminosidad y nitidez.

La pantalla, desarrollada en conjunto con el fabricante chino BOE, añade un sistema de cámara bajo panel con siete capas transparentes que son capaces de esconder el lente delantero cuando estamos viendo contenido. Esto es algo que se aprecia, entendiendo que ganamos espacio en el panel para contenido, pero ya llegaremos al punto débil de esta implementación.

Más allá de eso, replicamos la experiencia en todo: ángulos de visión, intensidad bajo el sol, respuesta táctil, relación de aspecto, porcentaje del frontal aprovechado. Es el mismo panel.

REDMAGIC 8S PRO: Finalmente, un mejor software

Lo veníamos pidiendo a gritos desde el modelo 5S del 2020: necesitamos un replanteamiento en la capa de software que llevan estos teléfonos. Ahora, bajo la versión 13 ce Android, REDMAGIC OS 8 propone una nueva gestión del teléfono que, a todas luces, es más eficiente que las demás.

Para empezar, la personalización incorpora un panel general para hacer los cambios que queramos en estilo, forma de íconos, animación del sensor de huellas, el color de las tiras LED, fondo de pantalla y todo cuanto podamos modificar. Punto hermoso: el AOD de la Luna, que muestra la fase en tiempo real, algo que me encantaría ver en TODOS LOS TELÉFONOS.

La interfaz también cambia un poco, sobre todo en los accesos rápidos que se resumen de manera distinta a REDMAGIC OS 6, presente en el 8 Pro. Ahora, tenemos mejores herramientas a mano y un sistema de dimming eficiente para reducir el brillo del panel un poco más allá del mínimo y acceso al QR Code.

Tenemos un nuevo apartado llamado “SyncMind” que integra la pantalla de gestos y movimiento para habilitar una serie de funciones rápidas en el RM8SP: agitar para encender la linterna, doble tap para activar o desactivar el panel, auto respuesta de llamadas, navegación con una sola mano con un swipe en la parte inferior.

En el caso de la virtualización de la RAM, tenemos 8GB por defecto para darle estabilidad a los procesos, pero podemos incrementar esa memoria hasta los 10GB y tener un total de 26GB de memoria aleatoria. Sí, en un smartphone. Una locura que, valgan verdades, no se notan tanto en el uso diario.

El tema está en ciertas apps que se me cierran y que considero esenciales como Google Fotos, la galería oficial del equipo. Tampoco me permite abrir Google Podcast y he tenido un par de apps que simplemente deciden no abrir. Pensé que la última actualización repararía ese bug, pero se mantiene.

Ya en el apartado de Gaming, REDMAGIC invierte mucho en la implementación de herramientas, dando acceso directo los plugins de los juegos para ver qué recursos podemos asignar a cada app que instalemos. Más allá de “Mora” – la asistente que pierde presencia en la interfaz -, el equipo tiene compatibilidad plena para juegos “Triple A” en Steam, Xbox, PS Network o Epic. Además, se mantiene el administrador de rendimiento que siempre se han lucido en la interfaz.

Más allá de que el “cariño” de REDMAGIC esté invertido en la suite de gaming, la interfaz de teléfono para uso diario ha mejorado. Y mucho. Solo falta mejorar la estabilidad de ciertas apps y algo que mencionaré sobre las cámaras.

REDMAGIC 8S PRO: El más rápido, por mucho

No pienso discutir en este punto con nadie. Además de obtener el score más alto de GeekBench que he tenido, el equipo responde sin problemas a exigencias altas en juego y render de video. Es potencia bruta, así de simple. El empuje de la unidad de almacenamiento UFS 4.0 y la descomunal cantidad de RAM que podemos obtener al virtualizar memoria más allá de los 16GB físicos, nos deja nuevamente una máquina de matar.

Hubiese pensado que el volumen de los parlantes iba a mejorar lo que vimos en el modelo anterior, pero se siente un poco “plano” en comparación al modelo previo. Es fuerte, pero comienza a sufrir de distorsiones al 90% de potencia. El panel para videos y películas, así como para visionado de contenido bajo el sol, es tremendo.

La experiencia en juegos es, claramente, tremenda. El equipo es capaz de adaptar la potencia del procesador en tres niveles, haciendo que el usuario sea quien escoja el perfil de rendimiento que necesita en juegos muy pesados. La respuesta táctil de los triggers – 520 Hz – es notable, y ayuda mucho en shooters y juegos en los que los botones de interacción se ubican un poco lejos de los pulgares. No hay aun un soporte para juegos en modo vertical o la posibilidad de usar esos triggers para usar la cámara de fotos. Pero para juegos es impresionante.

Ok, hablemos de las cámaras. El GN5 de Samsung puede ser un buen sensor, pero la implementación en este equipo no supera a la del 8 Pro. Es más, la empeora. Siento que el post processing es insuficiente en cada condición, y la cámara delantera carece de todo tipo de proceso para reducir el brillo de los pixeles. Es más, ni siquiera se esfuerza en disimularlos tras la actualización que recibí hace una semana. Para el olvide el trabajo en esta versión, algo extraño ya que en el 8 Pro había un poco de esmero.

El sensor de huellas funciona tal y como el modelo previo, sin sobresaltos ni contratiempos; aunque el desbloqueo facial me ha sorprendido gratamente por su rango y velocidad. La conectividad se mostró robusta, con un promedio de 250 mbps en 5G dentro de mi zona de desplazamiento cerca a RPP. En el caso de las conexiones a redes WiFi, he tenido un pequeño bug que me decía que no tenía datos en la red a la que me conectaba, pese a navegar sin restricciones.

REDMAGIC 8S PRO: La batería que todo lo puede

Sí, tenemos 6000 mAh de energía en un equipo con Snapdragon 8 Gen 2. Hay un enorme margen de maniobra para este REDMAGIC, y el hecho de poder usarlo sin problemas durante el día exigiendo su uso para juegos pesados lo convierte en una estupenda opción móvil.

Por un lado, he mantenido un uso de 4 horas y media en promedio durante la última semana y he podido llegar al conector de 65W – carga de 0 a 100 en 42 minutos - a las 10pm con un residuo de 10%, usando el equipo desde las 5:30 de la mañana. Ahora ¿qué provoca esta carga rápida? Pues un incremento de temperatura evidente en la tapa trasera. Tranquilidad, que esto tampoco es un problema para REDMAGIC.

Bajo el chasis, la marca instala su reciente versión de enfriamiento ICE 12.0, con once capas de materiales en un ducto de control termal que añade una cámara de líquido refrigerante que, en combinación con el ventilador de 20 000 RPM, reduce la temperatura del dispositivo en la carga y los juegos intensos.

REDMAGIC 8S PRO: ¿Vale la pena?

Creo que esta versión aun requiere una actualización que le brinde estabilidad, y es que aun me queda la impresión de que el modelo 8 Pro es un poco más “redondo” en términos de desempeño. Este 8S pasa de los 3,2 a los 3,36GHz en términos de rendimiento, pero con el modelo anterior ya tienes un estupendo desempeño. Creo que este lanzamiento revaloriza la propuesta de REDMAGIC, en virtud de que siguen aplicando cambios en beneficio de la experiencia integral, y este 8S es un gran paso en esa dirección. Ojalá sea estable pronto, se lo merece.

* Equipo cedido por REDMAGIC desde el 4 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado internacional: Midnight a $649 que viene con 12 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, Platinum a $779 que sube a 16 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento, y Aurora también a $779 que incluye la misma configuración de memoria y almacenamiento más alta. Las preventas comienzan el 27 de julio y el teléfono se pone a la venta en el sitio web de RedMagic a partir del 3 de agosto para envíos a México, Chile y Perú.