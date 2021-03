Sigue estos simples pasos para desactivar el Modo Incógnito en navegadores web | Fuente: RPP

En época de clases remotas, el control parental se vuelve un aliado y una herramienta eficaz para la supervisión de la actividad digital de los niños y adolescentes. Al estar gran parte del día recibiendo clases en el dispositivo electrónico que también usan para distraerse y socializar, es muy fácil perder la concentración y acceder a juegos o videos. Y si bien los sistemas como Family Link o Family Safety funcionan muy bien para el bloqueo de apps y el límite de uso, las dos fallan en un tema: el “Modo Incógnito” del navegador.



¿Qué es el “Modo Incógnito” de Google Chrome?

El “Modo Incógnito” es una opción adicional de los navegadores, sea Chrome o Edge que nos permite acceder a la red casi mediante una sesión que no incorpora los datos de las sesiones ordinarias. En esta pestaña no se almacenan contraseñas, datos de navegación, cookies, nada. Además, permite omitir el historial de las sesiones regulares y evita que la web recoja datos nuestros – no al 100%, pero reduce mucho de ese monitoreo -.

Cuando cerramos la pestaña de “Modo Incógnito”, los datos que se almacenaron temporalmente se eliminan inmediatamente, por lo que es un gran método para “entrar un ratito” a la web en equipos ajenos o de uso público, como las cabinas.

Lo malo es que, con estos beneficios, se generan otros usos menos positivos. Los sistemas de control parental bloquean una aplicación, pero no las condiciones dentro de ella. Si bloqueamos el navegador en la computadora de nuestros hijos durante las clases, por ejemplo, no podrán acceder a Internet para buscar un dato o revisar el material que los docentes comparten, como videos o vínculos.

Si dejamos habilitado el Chrome para que los chicos puedan hacer sus tareas, nos exponemos a que puedan acceder a YouTube y otros sitios mediante este Modo Incógnito, y nosotros no saberlo.

¿Se puede bloquear el Modo Incógnito en Google Chrome y otros navegadores?

Sí, pero quiero hacer una precisión en este punto. Más allá del bloqueo de los accesos, es importante hablar con nuestros hijos sobre la importancia del buen uso de la tecnología. A más imposiciones, más ímpetu para burlar los bloqueos, y en esa condición es que compartimos esto. En algún momento, ellos solos descubrirán cómo desbloquear esta función, tal como tú hallaste esta nota para borrar ese acceso.

Para añadir mayor control sobre esta decisión, te recomiendo activar un perfil para menores en donde tus hijos inicien sesión, y administrar desde tu propio entorno de adulto esos perfiles. Si ellos quieren cambiar este bloqueo desde sus perfiles, necesitan tu contraseña en la sesión. No la compartas.

¿Cómo bloquear o desactivar el Modo Incógnito en Google Chrome?

Este procedimiento dura un minuto y es realmente sencillo. En Windows 10, presiona la tecla Windows y R al mismo tiempo. Aparecerá la pantalla “Ejecutar”, y en ella debes escribir “regedit”. Dale Enter. Si aparece una advertencia de “editor de registro”, dale a Aceptar.

Esta es la ventana que aparece con Win+R | Fuente: RPP

Aparecerá una ventana nueva llamada “Editor de Registro” en donde hay varias carpetas. Debes buscar la que tenga esta ruta: HKEY_LOCAL_MACHINES/ SOFTWARE /Policies/Google/Chrome. Si no existe “Google” o “Chrome”, primero debes crear el registro “Chrome” en el panel en blanco de la derecha haciendo clic con el botón derecho del Mouse y escogiendo “Nueva” y luego “Clave”.

En esa “carpeta”, vamos a crear un nuevo registro, al que bautizaremos “IncognitoModeAvailability”. Damos clic derecho y escogemos “Nuevo” y “Valor DWORD de 32bits”. Luego dale doble clic.

En la casilla de “Información del valor”, cambiamos de 0 a 1. Luego, Aceptar. Este es el valor que va a desactivar el Modo Incógnito. Ahora, reinicia el equipo. Cuando vuelva a encender verás que en Chrome ya no aparece la pestaña de Incógnito. Para habilitarla, basta con repetir estos pasos y dar valor 0 en la misma casilla.