Google está probando una nueva herramienta de IA que puede escribir artículos de noticias

Google está probando una nueva herramienta de IA que puede generar artículos de noticias. La solución, bautizada como "Genesis", ha sido mostrada a ejecutivos de The New York Times, The Washington Post y News Corp. Esta IA puede generar texto a partir de los datos que se le proporcionan, ya sea sobre eventos actuales u otros tipos de información, y Google cree que los periodistas podrían usar Genesis como asistente para automatizar tareas y liberarlos para otras cosas.

De acuerdo con el reporte del New York Times, algunos periodistas que vieron la demostración se sintieron incómodos con la herramienta. Dijeron que parecía ignorar el tipo de trabajo que se dedica a escribir piezas precisas y digeribles.

Jeff Jarvis, profesor de periodismo en la City University of New York, dijo a The Times que los periodistas deberían usar Genesis "si esta tecnología puede proporcionar información fáctica de manera confiable". Dado que Google aún no ha lanzado Genesis, no está claro si puede proporcionar información fáctica de manera confiable. Y existe el riesgo de que se use para difundir información errónea.

Jenn Crider, portavoz de Google, dijo en un comunicado que "estamos colaborando con editores de noticias, especialmente los más pequeños, para explorar ideas sobre cómo las herramientas habilitadas para IA pueden ayudar a los periodistas con su trabajo".

"Simplemente, estas herramientas no están destinadas a reemplazar el papel esencial que desempeñan los periodistas en la investigación, redacción y verificación de sus artículos", agregó. En cambio, podrían proporcionar opciones para titulares y otros estilos de escritura.

Este anuncio llega en un contexto en el que los medios de comunicación han criticado el uso no autorizado de material publicado en más de una década desde portales noticiosos para el entrenamiento y mejoras de la IA de Google. Además, la gigante de Internet ha tenido que recalcular su estrategia de indexación de contenidos en el buscador, pues empresas periodísticas exigen una compensación en la Unión Europa y Australia tras la reducción de tráfico con este tipo de apuestas en el buscador.