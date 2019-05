Huawei | ¿Realmente son los servicios de Google indispensables?

¿Cómo vive un país entero sin Google? | Fuente: Google

La vida después de Google

Huawei acaba de sufrir un gran golpe tras la ruptura de sus relaciones comerciales con Google, de eso no cabe duda. Muchos se están apresurando a decir que es el final de la marca china, asumiendo que es imposible que se pueda recuperar de este revés, lo cual nos hace preguntar, ¿existe vida después de Google para Huawei? ¿una empresa de celulares o inclusive un país pueden sobrevivir sin Google u otros servicios de internet “fundamentales”?

No, no tener Google dista mucho de ser el fin del mundo. El país de origen de la misma Huawei, China, es la prueba de ello, ya que desde hace muchos años el gigante asiático se las arregla muy bien sin el Google al que estás acostumbrado, ¡ni ninguna de las redes sociales que crees indispensables!

El Escudo Dorado

El “Gran Cortafuegos”, la “Gran muralla de fuego” o el “Escudo Dorado” son nombres por los cuales es conocido el proyecto de censura y vigilancia del internet propuesto por el Ministerio de Seguridad Pública de la República China.

Concebido en 1998 y terminado en el 2008 tras una gran cantidad de fases de desarrollo e implementación, el Gran Cortafuegos logró su objetivo de ser un omnipresente filtro de internet que impide que los ciudadanos chinos puedan acceder a información incómoda para el gobierno chino como:

Incitar a resistir o violar la Constitución o las leyes o la aplicación de los reglamentos administrativos;

Incitar a derrocar al gobierno o el sistema socialista;

Incitar a la división del país, perjudicando a la unificación nacional;

La incitación al odio o la discriminación entre las nacionalidades ni perjudicar la unidad de las nacionalidades;

Hacer falsedades o tergiversar la verdad, la difusión de rumores, destruyendo el orden de la sociedad;

Promoción de las supersticiones feudales, material sexualmente sugestivo, juegos de azar, violencia, asesinatos;

Participar en actos de terrorismo o incitar a otros a la actividad criminal; insultar abiertamente a otras personas o distorsionar la verdad para calumniar a personas;

Perjudicar a la reputación de los órganos del Estado;

Otras actividades en contra de la Constitución, las leyes o reglamentos administrativos.

Y lógicamente, Google estuvo totalmente prohibido. Alternativamente, los ciudadanos chinos utilizan un buscador llamado Baidu, el cual es la página web más visitada en china, el cual muestra sólo contenido nacional y después de una gran cantidad de negociaciones y fuertes regulaciones de censura y cuidadosa selección de contenido, Google logró ingresar al mercado nacional con un casi irreconocible servicio llamado “Google China”, el cual se ciñe rígidamente a las directrices del Escudo Dorado.

¿Consideras que no tener Google es malo? Pues eso no es todo, ya que redes sociales como Facebook y Twitter también han sido censuradas. Los ciudadanos chinos no tienen medios legales de conectarse socialmente con otros internautas del extranjero y en su lugar, utilizan aplicaciones como WeChat y Weibo, las cuales son los equivalentes de las redes sociales mencionadas anteriormente y sí, su contenido está fuertemente regulado y la interacción se reduce al territorio chino.

Métodos alternativos

Los ciudadanos chinos no están aislados del mundo, aunque Google y las redes sociales estén totalmente ausentes en su país de manera oficial. Ya que quebrantar las leyes y pasar por encima de la “Gran Muralla” es posible, sin embargo, supone una gran amenaza que pone en peligro la libertad y privacidad de los ciudadanos.

Los usuarios han descubierto métodos para saltarse las regulaciones del estado haciendo uso de servicios VPN para simular poseer un IP extranjera y acceder al internet exterior. Sin embargo, esto es una actividad ilegal y supone multas de $2000 como mínimo.

En relación con el software y juegos móviles, los usuarios en china por lo general utilizan modificaciones personalizadas del sistema operativo de sus celulares para instalar versiones de Android no disponibles en el país y hacen lo mismo con las aplicaciones, instalándolas desde archivos APK, teniendo las tiendas de aplicaciones oficiales bloqueadas.

Baidu, la alternativa a Google. | Fuente: Baidu

En conclusión, los usuarios chinos tienen alternativas ante su rígida censura de contenido y prohibición de servicios como Google y las redes sociales. Por un lado, se puede usar los medios alternativos de estos servicios de internet y limitarte al alcance chino y, por otro lado, el usuario puede arriesgarse a infringir la ley y comprometer su libertad al utilizar VPN y software ilegal.