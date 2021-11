Amazon devolverá propinas sustraídas a los conductores del servicio de la compañía Flex. | Fuente: Unsplash

Amazon ha comenzado a pagar más de US$ 60 millones a los conductores de su servicio de entrega Amazon Flex, de acuerdo con la disposición de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos.

El gigante del comercio electrónico está reembolsando a los conductores de Amazon Flex luego de sustraer sistemáticamente sus propinas.

La compañía indicaba a los conductores de Flex, que entregaban artículos de los servicios Fresh y Prime Now de Amazon, que recibirían un salario entre US$ 18 y US$ 25 por hora, además del "100 por ciento" de las propinas.

Amazon supuestamente había entablado un esquema de robo de propinas a conductores. | Fuente: Unsplash

Robo sistemático de propinas

Amazon llegó a un acuerdo con la FTC y acordó desembolsar un total de US$ 61,710,583. El gigante tecnológico supuestamente comenzó con el esquema de robo de propinas a finales de 2016 y continuó con la práctica en 2019, luego del inicio de la investigación del FTC.

"En lugar de pasar el 100 por ciento de las propinas de los clientes a los conductores, como había prometido, Amazon usó el dinero en sí", dijo Daniel Kaufman, director interino de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.

"Nuestra acción de hoy devuelve a los conductores las decenas de millones de dólares en propinas que Amazon se apropió indebidamente, y requiere que Amazon obtenga el permiso de los conductores antes de cambiar el tratamiento de las propinas en el futuro.", añadió Kaufman.

