Amazon tuvo que eliminar varias reseñas negativas del libro del gobernante chino Xi Jinping. | Fuente: Flickr

Amazon eliminó silenciosamente varios comentarios criticando los libros del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, incluido las malas calificaciones y reseñas, en su sitio para el mercado chino.

Hace dos años, el gigante del comercio electrónico estadounidense fue presionado por el gobierno chino para que su sitio amazon.cn no exista ninguna reseña de menos de cinco estrellas del libro de Xi Jinping, "The Governance of China", según un informe de Reuters.

Actualmente, en el sitio chino de Amazon, el libro publicado por Xin no tiene reseñas ni calificaciones, además la sección de comentarios está desactivada.

El poder de China

Varias empresas tecnológicas occidentales tienen que estar dispuestas a trabajar con los sensores chinos para mantener su presencia en el mercado más grande del mundo.

La medida de China sobre Amazon fue parte de una campaña más grande para garantizar que la empresa de ventas online de Estados Unidos continúe sus negocios en el país asiático.

Un portavoz de Amazon informó que la compañía "cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables, donde quiera que operemos, y China no es una excepción.", según Bloomberg News.

