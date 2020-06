Conversamos con Alejandro Adamowicz, Director de tecnoplogía y Estrategias en GSMA LATAM | Fuente: RPP

Las noticias falsas sobre la tecnología 5G mantienen a raya el real avance de esta nueva implementación tecnológica. Las campañas de desinformación abundan en redes sociales, y son varias las medidas para contrarrestar el efecto negativo de las noticias falsas en el despliegue de la nueva generación de telecomunicaciones. Para la GSMA, entidad que reúne a las más importantes empresas y operadoras del sector a nivel mundial, es un tema que hay que enfrentar con educación.

NIUSGEEK conversó con Alejandro Adamowicz, director de tecnología y Estrategia en GSMA Latinoamérica, para conocer la posición de la institución sobre este tema y remarcar la necesidad de esta nueva red en la vida productiva de la región.

Respecto a la velocidad de despliegue, el ejecutivo señala que las diferencias van cambiando en función del país, pero hay confianza en la rápida implementación en toda la región: “Hay países que ya habían arrancado con el despliegue y otros que tenían planes, alterados por fabricación de equipos y decisiones administrativas como licitaciones de espectro. En América Latina no hay espectro asignado para 5G en específico. En general hay un delay, pero creemos que esto se puede recuperar en un año”.

Este salto tecnológico permitirá que la región tenga una mejor conectividad para el sector industrial, sobre todo en mercados que tengan modelos verticales que puedan encadenar sus procesos sobre la nueva red. “Lo que estamos viendo es que esto va a generar una aceleración en la transformación digital. Por el lado del ecosistema, las aplicaciones estaban, y las empresas han actuado rápido. El coronavirus no avisó y, sin embargo, todo lo que se puede hacer en forma remota está ocurriendo. Y esto tiene más impacto en la pequeña empresa, porque las grandes ya tienen este asunto desarrollado”, señaló Adamowicz.

En la entrevista, disponible en el nuevo episodio del podcast METADATA, el director de Tecnología de GSMA LATAM comenta sobre las noticas falsas que asocian a la red 5G con la expansión de la COVID-19: “La gente está siendo engañada con una mentira. Si el virus pudiera transportarse por las ondas electromagnéticas tendríamos teletransportación, porque el virus es materia. Esto no tienen ningún sustento de tipo científico. También está esa otra teoría sobre los chips que se activan con 5G. No necesitamos 5G para activar un chip, con 4G es suficiente. Me río un poco de esto, pero lo que tenemos que hacer como industria es educar a más gente”.