Wozniak aparecía junto a otros personajes tecnológicos como imagen de las estafas. | Fuente: AFP

Steve Wozniak, el cofundador de Apple, perdió su demanda contra YouTube donde aseguraba que la plataforma de videos permitía estafas de bitcoin con su rostro.

De acuerdo con el fallo provisional de un juez del estado de California, Google y YouTube están protegidos por la ley federal que protege a las plataformas de internet de la responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios, recogió Bloomberg.

Wozniak argumentó en su demanda que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones no debería aplicarse porque YouTube no solo no eliminó los videos fraudulentos, sino que "contribuyó materialmente" a la estafa al vender anuncios dirigidos a dirigir el tráfico a los videos y verificar falsamente a los canales que publicaron los videos.

El juez de la Corte Superior del condado de Santa Clara, Sunil R. Kulkarnia, dijo que esos factores no fueron suficientes para superar la inmunidad proporcionada por la Sección 230. El juez le dio a Wozniak 30 días para tratar de revisar su denuncia.

El caso

Cada vez más estafas con el rostro de personajes famosos aparecen en plataformas como Youtube.

En los videos, los atacantes piden un depósito a cambio de un sorteo mágico de bitcoins, prometiendo hasta el doble de la cantidad de dinero a cambio.

Los estafadores se han embolsado sumas de dinero récord en 2021 hasta ahora, según la BBC. Los obsequios de criptografía falsos a menudo se dirigen a las cuentas de redes sociales de figuras de alto perfil y, por ejemplo, piratearán su cuenta y publicarán en su nombre, o se harán pasar por la cuenta oficial con una cuenta falsa

El cofundador de Apple no es la única figura tecnológica que ha sido tergiversada en estafas basadas en videos. En la demanda se presentaron capturas de pantalla de videos similares con el multimillonario de Microsoft, Bill Gates, Elon Musk y el presidente y director ejecutivo de Dell, Michael Dell.

