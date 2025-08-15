Intereses en común: Instagram prueba 'Picks', la herramienta que muestra quién comparte tus gustos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Novedades están en camino. Instagram estaría trabajando en una nueva herramienta llamada Picks, cuyo objetivo es conectar a las personas a través de sus gustos e intereses, de forma similar a cómo funcionan algunas aplicaciones de citas.

La función fue descubierta por el desarrollador de software Alessandro Paluzzi, conocido por filtrar herramientas en desarrollo, y compartida en su cuenta de X (antes Twitter). De acuerdo con las capturas publicadas, Picks indica: “Agrega lo que te gusta a Find y coincide con amigos que también comparten esa pasión”.

#Instagram is working on Picks 👀



ℹ️ Add what you're into and find overlap with friends who are all about it too pic.twitter.com/NXSqoGtqvf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 6, 2025

Conexión y posible polémica

Esta nueva función permitiría a los usuarios añadir intereses como libros, películas, series, videojuegos o música, y avisaría a sus contactos cuando existieran coincidencias. Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre esta función.

Adam Mosseri, director de Instagram, ya había declarado en enero de este año que uno de los objetivos de la red social para 2025 era “ayudar a las personas a conectarse con amigos a través de las cosas que descubren en Instagram” y que, para ello, están explorando nuevas formas de interacción y conexión.

Este posible próximo lanzamiento llega poco después de la introducción de otra función polémica: la opción de compartir la ubicación en tiempo real, que ha generado críticas por parte de algunos usuarios preocupados por su seguridad y privacidad.

En este contexto, Picks podría ser bien recibida como una herramienta para fortalecer vínculos -tal como espera la compañía-, pero también podría generar debate, especialmente por la forma en que se manejarán los datos y coincidencias.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para su implementación ni información oficial sobre si llegará a todos los usuarios o permanecerá como una prueba limitada.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis