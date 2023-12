Un tsunami: cuál es el impacto de la nube y la Inteligencia Artificial en el sector público

Con la llegada de la Internet y las tecnologías asociadas a su llegada, nos dimos cuenta de que hay un incremento en la calidad de vida. No solamente hablamos de un ahorro en dinero y tiempo para trámites o la suscripción a múltiples servicios, sino también de la disponibilidad de datos públicos y privados y el traslado de información valiosa, casi como un bien tangible. Con la evolución rápida de servicios en nube y las herramientas basadas en IA generativa, hay un nuevo norte en temas asociados a la gestión pública y nuevos estándares internacionales que deberíamos conocer y, con ello, exigir a los gobiernos sin importar su tamaño: local, municipal, regional o nacional. NIUSGEEK conversó con Andrés Tahta, director general de AWS Latam para el sector público, para entender cómo las nuevas tecnologías pueden potenciar la administración pública.

Para el ejecutivo, la influencia de la tecnología de la nube en los procesos electorales de América Latina ha sido revolucionaria, marcando un hito significativo en la evolución de la participación ciudadana y la transparencia electoral. De hecho, AWS es partner tecnológico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y ya se han llevado a cabo varias elecciones bajo esta alianza.

“Hemos llevado a cabo más de 25 elecciones en Latinoamérica y censos en los últimos años, incluyendo colaboraciones con el gobierno de Brasil. El año pasado, con el Tribunal Superior Electoral, más de 170 millones de brasileños pudieron votar electrónicamente en la elección más grande a nivel mundial, alcanzando un pico de 1.5 millones de solicitudes de acceso a la información”, menciona Tahta a RPP.

Con la pandemia, este tipo de dinámicas comenzó a convertirse en un modelo sostenible y ha incrementado su presencia en otro tipo de gestiones. Para el representante de AWS, “la necesidad de adaptarse a la nueva virtualidad ha impulsado a los gobiernos a tomar decisiones audaces. Hemos observado cómo actúan con agilidad, adoptando enfoques similares a los startups. Esta dinámica, lejos de disminuir, persiste. En mis conversaciones frecuentes con gobiernos recientemente electos, que tienen por delante 4 o 6 años, destaco la metodología distintiva de "Working Backwards", característica de nuestra cultura empresarial”.

Sin embargo, el compromiso con la aceleración tecnológica va más allá de los procesos, y se reafirma con las autoridades de turno. En ese sentido, Andres Tahta establece un criterio de seguimiento con funcionarios y la trascendencia de estas decisiones en el futuro: “En estas interacciones, indago sobre el legado que desean dejar en el ámbito tecnológico para el 1 de diciembre de 2027. En eso, los acompañamos en ese camino para alcanzar ese legado. Y dado que los beneficios de migrar a la nube son tan significativos, como la agilidad, la innovación, la elasticidad y la reducción de costos, estos suelen perdurar a lo largo del tiempo”.

La nube: un tema más “cultural” que “tecnológico”

Pese a la evidencia en los beneficios de la implementación tecnológica de los gobiernos, aun hay trabas consistentes para la expansión de estos modelos. Para Tahta, este asunto requiere un cambio de mentalidad en temas ‘culturales’: “Este es un desafío que no es puramente tecnológico. Cuéntame, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué migración estás considerando? ¿Qué servicio deseas implementar? Puedo proporcionarte tres casos más grandes en Latinoamérica, que han tenido éxito y son más rápidos. El desafío principal es de naturaleza cultural, y este desafío cultural no se limita únicamente al sector público, sino que también se presenta en algunos casos en el sector privado. No es simplemente un desafío tecnológico; tiene que ver con cambiar el enfoque mental respecto a los beneficios de la nube. Es necesario que tanto el gobierno como las entidades académicas o los hospitales reconozcan y aprovechen los beneficios de la nube sin restricciones, y muchas veces, esta resistencia se debe a la falta de conocimiento”.

Para reducir esa fricción, AWS apuesta por programas de capacitación que explican, de manera clara, cuáles son los beneficios de un salto hacia procesos automatizados: “Por esta razón, estamos realizando un esfuerzo considerable en la capacitación en técnicas y herramientas de la nube. Hasta el año 2025, planeamos capacitar a 29 millones de personas a nivel global. Ya hemos entrenado a 21 millones en todo el mundo, y en Latinoamérica, hemos capacitado a 1.7 millones de personas. Esta semana hicimos un anuncio importante: planeamos entrenar a 2 millones de personas a nivel global en técnicas relacionadas con lo que es la Inteligencia Artificial generativa. Esto a menudo está relacionado con el conocimiento de las personas; y, de hecho, tenemos un programa de capacitación llamado "Myth Busters: Derribando Mitos". Nos sentamos con el cliente y explicamos todos los preconceptos erróneos que puedan tener. Por ejemplo, desmitificamos la idea de que en Perú no se pueden realizar ciertas acciones debido a la legislación y explicamos por qué no es así. Lo mismo aplica a situaciones en Colombia. Derribar estos mitos lleva tiempo y es un proceso cultural”.

El “tsunami” que predice AWS y sus peligros

Durante las charlas técnicas del evento Re:Invent 2023, los voceros coincidieron en graficar la tendencia de IA generativa y adopción de nube como un tsunami, una serie de olas oceánicas de gran amplitud y energía, generalmente desencadenadas por un evento sísmico submarino. En comparación a lo que destaca AWS, hablamos de un proceso inevitable y de gran potencia. Para Andrés Tahta, hay varios elementos a considerar si hablamos de este fenómeno en el sector público:

“Hay un estudio de IDC, que habla del crecimiento que tendrá la nube en promedio en los próximos tres a cinco años. Estamos hablando de un aumento del 30%, dependiendo de cada país, en comparación con el desarrollo del software tradicional, que crecerá alrededor del cuatro al seis por ciento, según el país. Por lo tanto, hablamos de que esto es como un tsunami. Solo el cinco, máximo el 10% de lo que podría estar en la nube, está actualmente en la nube, y esto se incrementa cada vez más fuerte y rápido”, menciona el ejecutivo de AWS.

Sin embargo, este crecimiento genera brechas para la inseguridad digital. Tahta menciona que “si el cibercrimen fuera una economía, sería la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y Japón, para que tengas una idea de la magnitud del problema”. Con eso en mente, AWS trabaja en un modelo que añada una capa de seguridad a la experiencia de migración hacia la nube:

“Tenemos un modelo de responsabilidad compartida, donde nosotros somos responsables de la seguridad de la nube y el cliente es responsable de cómo coloca los datos en la nube. Porque, en última instancia, el cliente debe asegurarse de que sus datos estén seguros en reposo y en tránsito. O, si el cliente decide hacer que ciertos datos sean públicos, cambia la configuración y hace que esos datos sean accesibles públicamente. Nosotros, debido a la escala que tenemos, somos capaces de proporcionar servicios como Cloud, CloudWatch y CloudTrail, que te indican dónde puedes tener posibles contingencias y te permiten realizar auditorías fácilmente, señalándote vulnerabilidades y posibles puntos de hackeo. Entonces, estos beneficios los obtienes al utilizar la nube”.

¿Dónde crece la adopción de nube?

De acuerdo con Tahta, las SLG (State and Local Goverments) son las áreas en donde se ve un mayor interés por incorporar la nube: “En general, yo te diría que se había comenzado por gobiernos federales; porque es el punto de entrada más fácil, entre comillas, donde hay mayor concentración de oportunidades y de presupuestos. Pero hoy, un crecimiento que estamos viendo muy fuerte es en lo que nosotros llamamos SLG, a punto tal que yo incorporé a mi equipo un líder justamente para Estados Unidos, que me reporta a mí a nivel Latinoamérica, para ponerle todo el foco que amerita de ese potencial”.

Otros sectores también muestran una mayor adopción, aunque estamos todavía en cifras entre el 5 y 10% de adopción en la región: “Vemos también una oportunidad muy grande en todo lo que es servicio financiero público. Los privados también crecen mucho, pero yo me estoy enfocando en el sector público, servicio financiero público que incluye cooperativas de crédito. Ahí vemos un crecimiento también muy grande. Temas de salud, obviamente. El tema de educación no se queda atrás, lo que pasa es que el vertical de salud se inclinó mucho hacia la nube durante la pandemia, digamos. Entonces, ya se aceleró en ese momento”, añade el ejecutivo.

