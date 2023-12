Para CEO de Nvidia, Huawei es un "rival formidable" en temas de chips IA

En la intensa competencia por desarrollar chips de inteligencia artificial (IA) de primera categoría, Huawei Technologies Co. emerge como un competidor potente junto a Nvidia Corp., según el Director Ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Hablando con periodistas en Singapur el miércoles, Huang reconoció que Huawei, junto con Intel Corp. y un grupo creciente de nuevas empresas de semiconductores, presenta un desafío significativo para la posición dominante de Nvidia en el mercado de aceleradores de inteligencia artificial.

La empresa con sede en Shenzhen, Huawei, ha evolucionado notablemente hasta convertirse en el campeón de facto de la tecnología de chips en China, ganando prominencia con su avanzado procesador de teléfonos inteligentes fabricado en China. Huang enfatizó la intensidad de la competencia, declarando: "Tenemos muchos competidores, tanto en China como fuera de China. La mayoría de nuestros competidores realmente no les importa dónde estoy. Quieren competir con nosotros en todas partes a donde vamos".

Durante la visita de Huang a Singapur, las preguntas sobre el papel de China en la competencia fueron prevalentes, especialmente a la luz de las tensiones comerciales continuas entre Estados Unidos y China. Los chips de Nvidia, vitales en el auge de la IA por su eficiencia en el entrenamiento de grandes modelos de datos, han enfrentado restricciones adicionales en las ventas a China, limitando el acceso del país a los chips de IA de Nvidia desde mediados de octubre.

La Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, enfatizó la postura de Estados Unidos sobre la restricción de las ventas de chips a China, declarando: "No podemos permitir que China obtenga estos chips. Punto". Según Huang, China ha representado históricamente alrededor del 20% de las ventas de Nvidia. A pesar de estos desafíos, afirmó que la empresa se adherirá a las regulaciones comerciales y entregará nuevos productos para el mercado chino de acuerdo con las últimas reglas de Washington.

Huang también reconoció la complejidad de navegar por las tensiones comerciales, afirmando: "Tenemos muchos competidores, tanto en China como fuera de China. La mayoría de nuestros competidores realmente no les importa dónde estoy. Quieren competir con nosotros en todas partes a donde vamos".

Nvidia reconoce los logros significativos de China en IA

El reconocimiento de Huang de Huawei como un competidor potente es un giro significativo en la carrera de chips de IA. Durante años, Nvidia ha sido el líder indiscutible del mercado, pero Huawei está emergiendo rápidamente como un competidor serio.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían complicar aún más la competencia. Las restricciones a las ventas de chips a China podrían limitar el acceso de Huawei a la tecnología de Nvidia. Sin embargo, Huawei también está desarrollando su propia tecnología de chips de IA, lo que podría reducir su dependencia de Nvidia.

Nvidia sigue siendo un líder importante en el mercado de chips de IA, pero la competencia está aumentando. Huawei, Intel y otras empresas están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de chips de IA, lo que podría conducir a una mayor fragmentación del mercado.

Es importante destacar que Nvidia continúa sirviendo a clientes chinos en Singapur, donde tiene una presencia significativa. Empresas chinas como ByteDance Ltd., Tencent Holdings Ltd. y Alibaba Group Holding Ltd. se encuentran entre los principales actores en la ciudad. Las ventas a clientes en Singapur, incluidas las empresas chinas, representaron aproximadamente el 15% de los ingresos de Nvidia en los tres meses que terminaron en octubre, según se informa en una presentación regulatoria.

Singapur, reconociendo la importancia de la economía digital, ve la expansión de su infraestructura digital como un impulsor clave para un crecimiento económico más amplio. El país alberga instalaciones de fabricación de chips operadas por Globalfoundries Inc. y otros actores globales. Los principales fabricantes de chips de Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y NXP Semiconductors NV, también tienen una empresa conjunta en el país.

Huang, nacido en Taiwán, cofundó Nvidia a mediados de la década de 1990. Su regreso a Asia está marcado por una cálida bienvenida, después del significativo salto de Nvidia al estratosfera del billón de dólares. Antes de reunirse con el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, Huang visitó Tokio para discutir el potencial de Japón para construir un sólido ecosistema nacional de IA con el Ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura.