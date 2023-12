¿Cómo pudo Bill Gates superar la rutina de Microsoft tras su retiro?

Retirarse de la empresa que fundaste y lideraste por décadas es un proceso fuerte y difícil, pero hay algunos hábitos que permiten suavizar el proceso y la transición. Bill Gates, excabeza de Microsoft, sabe al respecto y ha aconsejado a las personas, bajo su experiencia, sobre cuál es la mejor manera de sobrellevarlo.

En una conversación con el comediante Trevor Noah, reveló que fue la lectura la que le permitió reducir el impacto de estos cambios de carrera, una tan grande que marcó toda su vida a posterior.

Leer y cambiar

Así fue la declaración de Gates.

“Tuve un largo período, desde los 18 hasta los 40 años, en el que fui muy monomaníaco... Microsoft lo era todo”, dijo en el podcast ¿Y ahora qué? “Tuve la suerte de que, cuando otras personas se hicieron cargo de Microsoft, pude leer y aprender sobre todos los desafíos de salud y por qué mueren los niños”.

El multimillonario cofundador de Microsoft es conocido desde hace mucho tiempo como un lector voraz. El hábito plantó las semillas de su transición profesional tres años antes de que realmente ocurriera: en 1997, Gates y su entonces esposa, Melinda French Gates, leyeron un artículo sobre niños de todo el mundo que morían a causa de enfermedades que se curaban fácilmente en Estados Unidos.

Gates investigó las crisis de salud globales en curso y decidió hacer de la Fundación Bill y Melinda Gates su enfoque principal. Como se recuerda, ellos son impulsores de la investigación de vacunas contra enfermedades de impacto mundial.

“La lectura alimenta una sensación de curiosidad sobre el mundo, lo que creo que me ayudó a avanzar en mi carrera y en el trabajo que hago ahora con mi fundación”, dijo Gates a Time en 2017.

Su capacidad para investigar a fondo y sintetizar información de manera efectiva (perfeccionada gracias a toda una vida de lectura) lo ayudó a ponerse al día sobre las desigualdades en salud, identificar áreas donde su dinero podría ayudar e iluminar posibles soluciones, dijo.

Un hábito millonario

Gates no es el único que lee recurrentemente.

Aquellos que quieran tener éxito deben leer todos los días, dijo el año pasado el inversionista multimillonario Mark Cuban en el podcast Club Random del comediante Bill Maher.

“Alguien de 40 años o más, incluso de 30 años o más, si no lee, está jodido... porque no está expandiendo su mente”, dijo Cuban, y agregó que les dice a sus hijos: “Alguien que no lee vive una vida, alguien que lee un número ilimitado de vidas”.

La lectura fortalece la empatía, la comunicación y las habilidades de liderazgo, según los expertos.