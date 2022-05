Los cines han negado la procedencia ilegal de las películas. | Fuente: Unsplash

Las sanciones económicas hacia Rusia están afectando a cada una de las industrias en el país, incluso el cine. Por ejemplo, Sony, Disney y Warner Bros. están cancelando el estreno de películas de renombre en el territorio, por lo que los operadores están intentando reemplazarlos con películas descargadas de sitios piratas.

De acuerdo con Torrent Freak, los cines rusos han estado proyectando películas de Hollywood desde este pasado abril pese a las sanciones, con películas como The Batman (Warner Bros.), Don't Look Up (Netflix) y I'm Blushing (Pixar) siendo descargadas desde torrents de internet.

En redes sociales rusas como VK o Telegram se puede ver algunas imágenes de estas proyecciones, las cuales cuestan alrededor de 500 rublos la entrada (7 dólares). Por ejemplo, el 21 de abril, un evento especial en el centro de arte contemporáneo WIP en Moscú proyectó completamente doblado al ruso a The Batman.

Debido a que la piratería de películas es ilegal en Rusia (aunque el país esté cambiando este reglamento), los cines han negado su procedencia, señalando que son películas “compiladas y publicadas por los organizadores”.

Una crisis sin arreglo

A raíz de la suspensión sin precedentes de Hollywood de los nuevos estrenos, la Asociación de Propietarios de Cines de Rusia, que representa a 700 cines y 2600 pantallas en todo el país, dijo que el colapso de toda la industria cinematográfica nacional era una posibilidad.

“Expresamos nuestra preocupación por la alta probabilidad de liquidación de toda la industria cinematográfica del país en el contexto de la introducción de sanciones a gran escala y sin precedentes por parte de varios estados contra la Federación Rusa, incluidos los directamente relacionados con los cines”, dijo en un comunicado. “Desafortunadamente, la cantidad y calidad de las películas rusas estrenadas al público no satisface la demanda total de contenido de los cines. Además, el estreno de algunas películas rusas, por razones que desconocemos, se pospuso para las próximas fechas o se canceló por completo a pesar de que estas películas recibieron apoyo estatal para la producción”.

Sobre las proyecciones ilegales, la asociación señaló que “la demostración pública ilegal de copias piratas, o más bien robadas, de películas en los cines saca el negocio del cine ruso de la arena legal y nos devuelve a los días oscuros del negocio ilegal de la década de 1990”.

“Condenamos la práctica de proyección ilegal de películas en los cines rusos y llamamos a toda la comunidad cinematográfica profesional a prevenir tales prácticas”, concluye la Asociación.

