Cómo mejorar tu perfil de LinkedIn para crear tu marca personal

La red social LinkedIn se ha convertido en una pieza clave para encontrar trabajo, pero el punto clave es crear una marca personal.

En el programa Familia Punto Com, María Suquilanda, experta en esta plataforma y fundadora de MS Prospección Inteligente, señaló la importancia de mantener un perfil “bien hecho” en ella y cómo nos permitirá incursionar de excelente manera en el mundo laboral.

LinkedIn, la red social de profesionales

Suquilanda primero hizo una diferenciación entre esta plataforma y un currículum vitae, señalan que es un “error” pensar que “son lo mismo”.

“Si bien tiene recursos de tu currículum, aquí manejamos criterios sobre la marca personal. Tienes la oportunidad de ser visto como experto en el tema que tú quieres escoger. Si yo quiero ser vista como un experto en Marketing o en Redes Sociales, no voy a subir todos mis trabajos y entre esos aquellos que no tienen nada que ver con el estilo que yo quiero ser visto o percibido en el entorno corporativo. Desde ahí partimos que no es copia y pega de tu currículum”, manifestó.

Para ello también detalló que en esta plataforma tenemos que compartir “logros, no funciones”. “En tu CV colocas tus funciones; en LinkedIn hablas de tus logros y compartes tu conocimiento. Tienes ciertas libertades como elegir los trabajos que tú quieres contar”.

Para ella, su uso es clave para que personas puedan emprender, especialmente en épocas tan complicadas como la pandemia. “Muchas personas emprendieron con su marca y están haciendo negocios millonarios capitalizando sus conocimientos”.

¿Quién puede usar LinkedIn?

La experta señala que esta creación de la marca personal debe iniciar desde la universidad o instituto.

“En Perú somos 7 millones de usuarios en LinkedIn y los dueños de empresas son los más activos de la plataforma. Tú con un clic puedes ponerte en vitrina de la compañía que más quieras”, refiere.

Asimismo, declara que las empresas también postulan para captar al talento disruptivo y creativo que hay en internet.

Entonces, ¿qué pasos seguir?

“Debes tener un perfil de LinkedIn hecho con información real, comenzando con una buena foto profesional. Tu perfil tiene que servir como un punto de contacto. La persona que ve tu perfil tiene 7 segundos para entender lo que haces”, detalla. “Si tu no muestras lo que haces, las oportunidades no se van a dar: si tú no enseñas lo que haces, nadie lo va a hacer por ti”.

Para ella, existe un lema que debemos manejar: “El perfil bajo no genera negocios”.