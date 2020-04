Amazon Echo es testigo de una muerte por COVID-19 | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Status Quack

Según informes policiales, LouAnn Dagen de 66 años, era una persona infectada por COVID-19 en un hogar de ancianos de Cedar Springs, en Michigan. Mientras estaba en su cama, pidió ayuda al altavoz inteligente Amazon Echo muchas veces antes de fallecer por el nuevo coronavirus, informó Nexstar Media Wire.

La hermana de Dagen, encontró más de 40 grabaciones en el altavoz de Amazon pidiendo ayuda. "¿Cómo llego a la policía?", era una de las preguntas de Dagen y en respuesta el dispositivo le daba direcciones hacia la estación policial más cercana. Los dispositivos Amazon Echo no pueden contactar directamente a la policía.

"Alexa, ayúdame", dijo LouAnn Dagen a su dispositivo. "Tengo dolor. Tengo que encontrar una manera de aliviarlo". Estas grabaciones fueron entregadas por la hermana de la paciente, Penny Dagen, a la estación de policía, porque quiere que la gente entendiera la letalidad de esta enfermedad.



"El hospital me llamó de inmediato y me dijo que la pusieron en un respirador", dijo Penny a la estación de noticias. "Me preguntaron si le administraría RCP si su corazón se detenía, y yo dije: 'No, ella no quería eso'. Y luego su corazón se detuvo y eso fue todo. Media hora después de que llamaron ".

Según The Wall Street Journal, los altavoces Alexa no pueden contactar directamente con la policía, ya que la transmisión de los datos de ubicación y un número de devolución de llamadas de estos dispositivos no son confiables. Sin embargo, se puede configurar a Alexa para que llame a un teléfono de tus contactos ante cualquier emergencia.