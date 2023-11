Google felicitó a Universitario de Deportes por su campeonato nacional

Las celebraciones por el campeonato nacional de Universitario de Deportes tras la victoria por 2 a 0 ante Alianza Lima han traspasado fronteras e incluso la gigante como Google ha decidido celebrarlo.

Es por eso por lo que, si pones el nombre del club ganador de la Liga 1 2023, verás una animación de festejo en tu navegador.

A lo grande

Ya sea en escritorio o en la app de celulares, al escribir 'Universitario' o 'Universitario de Deportes', el navegador lanza fuegos artificiales como festejo por la estrella 27 en el fútbol nacional.

¡Felicitaciones @Universitario por un nuevo título! ⭐️



Pueblo crema, ¿ya vieron la sorpresa en el Buscador de Google? 🎆 pic.twitter.com/HJm6SgBD1K — Google Perú (@GooglePeru) November 9, 2023

Diez años después, Universitario de Deportes volvió a gritar campeón. El equipo crema se coronó con el título de la Liga 1 Betsson 2023, tras vencer 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, una alegría que no se pudo completar con la premiación debido al apagón que se dio.

El cuadro crema venció 2-0 a Alianza Lima con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

En medio de un apagón

Las luces del coloso de La Victoria se apagaron en medio de la celebración de los jugadores y comando técnico de Universitario. Al respecto, Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, habló sobre lo sucedido.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, señaló Ordóñez. “Ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo, la decisión que tomaron las autoridades”.

Sin embargo, a raíz de la polémica, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, detalló que días antes se coordinaron las medidas de seguridad con los representantes de la Federación Peruana de Fútbol, la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio Público y la Dirección de Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

“Todas las operaciones donde participa la Policía y diversos actores son debidamente planificadas. En ninguna parte del planeamiento indica el apagado de luces del estadio, que podría traer alguna [situación] negativa. Yo estuve presente, se observó que hubo el corte de fluido y que todos los jugadores quedaron en la cancha…”, declaró Angulo en el programa La Rotativa del Aire.