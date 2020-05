La feria IFA abrirá puertas a muy pocas personas en 2020

Tomarle el pulso a la pandemia de COVID-19 resulta difícil, pero eso no está deteniendo al sector tecnológico de consumo para llevar a cabo eventos internacionales. Tras confirmar la cancelación del formato tradicional de exposiciones, los organizadores del IFA de Berlín anunciaron una nueva modalidad presencial para la asistencia al Messe del 3 al 5 de setiembre y cubrir los lanzamientos más importantes.

"Después de todas las cancelaciones de eventos durante los últimos meses, nuestra industria necesita urgentemente una plataforma donde pueda mostrar su innovación, para que pueda recuperarse y repercutir", comentó Jens Heithecker, director ejecutivo de IFA Berlin.

A diferencia de otras ediciones, este IFA no tendrá asistencia de público en general, y deberá cumplir con las normas dictadas por el gobierno local de Berlín que autoriza eventos que no sobrepasen los 5 mil asistentes. Este año, la asistencia a conferencias y visitas al recinto será “solo con invitación” y cada evento no deberá superar las mil personas.

La organización ha mencionado que trabajará con las autoridades de salud en Alemania para asegurar la distancia social, el control de ingreso y otras medidas higiénicas que el reciento debe tomar en cuidado de los asistentes.

Este sería el primer evento tradicional que abre en medio de la pandemia de COVID-19 que ya ha contagiado a casi 5 millones de personas en el mundo.