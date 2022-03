Intel anuncia la construcción de una fábrica de chips en Alemania. | Fuente: Unsplash

La gran empresa estadounidense de chips, Intel, ha seleccionado a la ciudad alemana de Magdeburg para construir una gran planta para fabricar semiconductores, como parte de su plan para reducir la dependencia de las grandes fábricas asiáticas.

Intel indica que planea invertir uno 170 mil millones de euros, aproximadamente 19 mil millones de dólares, en la ciudad ubicada al este de Alemania.

Se espera que esta nueva planta entregue empleo a unas 3 000 personas permanentes, junto con 7 000 trabajadores para la construcción.

Intel invertirá 19 mil millones de dólares en una planta en Alemania, en medio de una escasez de chips y una guerra entre Rusia y Ucrania. | Fuente: Unsplash

Luchando contra la escasez y la guerra

Esta medida de Intel responde a la continua escasez de semiconductores a nivel mundial, inicialmente impulsada por la pandemia afectando a varias industrias, incluyendo a los fabricantes de automóviles eléctricos y otras empresas de Estados Unidos y Europa.

La crisis también afectó la confianza de los clientes de los fabricantes asiáticos más grandes, como TSMC y más compañías de Taiwán y Corea del Sur.

Con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, el director ejecutivo de Intel, Patrick Gelsinger, dijo que retrasó el anuncio, y luego de hablar con líderes en Alemania y otros países, el plan siguió su rumbo.

“No encontramos dudas de su parte, y no las hay de la nuestra”, dijo Gelsinger, según The New York Times. La guerra “simplemente refuerza nuestra prioridad de construir cadenas de suministro globales más resistentes”.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.