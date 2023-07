James Webb detecta tres estrellas que posiblemente se alimenten de materia oscura

Un grupo de astrofísicos apoyados en imágenes del James Webb han encontrado a tres estrellas que podrían ser “oscuras”, un tipo de astro que, hasta la fecha, solo existía en la teoría.

Estas “estrellas oscuras” pueden estar impulsadas por materia oscura en vez de fusión nuclear y su existencia podría confirmar así tres grandes misterios que existen en nuestro universo hasta la fecha.

El estudio

El artículo publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences está liderado por Katherine Freese de la Universidad de Texas en Austin.

"Descubrir un nuevo tipo de estrella es bastante interesante en sí mismo, pero descubrir que es la materia oscura la que está impulsando esto sería enorme", dijo Freese, director del Instituto Weinberg de Física Teórica y de la Cátedra de Física Jeff y Gail Kodosky en la casa de estudios.

De forma general, las estrellas se forman cuando una nube de polvo y gas se vuelve tan masiva que colapsa sobre sí misma, y ​​la presión y la temperatura en el centro son lo suficientemente altas como para comenzar el proceso de fusión nuclear, en el que los átomos chocan entre sí y se fusionan en elementos más pesados.

En este caso, estas nuevas estrellas, apodadas JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 y JADES-GS-z11-0 y que fueron observados por el James Webb en diciembre de 2022, podrían haberse formado en materia oscura. Según las teorías sobre este tema, cuando dos partículas chocan, deberían “aniquilarse en una explosión de energía”, lo que daría vida a una nueva estrella.

Las estrellas oscuras, si es que existen, pueden ser clave para ayudarnos a comprender cómo el universo se iluminó por primera vez. Durante unos 15 años, los científicos han especulado que las "estrellas oscuras" estuvieron entre las primeras que produjo nuestro universo, cuando tenía solo 700 millones de años.

Precisamente estos nuevos objetivos cumplen con algunas características teorizadas al respecto: son luminosas, pero lo suficientemente frías como para que hayan nacido de fusión. Además, datan de cuando el universo tenía entre 320 y 400 millones de años.

Un descubrimiento que pueda cambiar todo

Si estos objetos resultan ser verdaderamente estrellas oscuras, sería un gran salto en nuestra comprensión de la materia oscura.

“A pesar de décadas de experimentos y observaciones, todavía tenemos que observar de manera concluyente algo relacionado con la naturaleza no gravitacional de la materia oscura”, dice Pearl Sandick, de la Universidad de Utah, a New Scientist. “Observar una estrella oscura sería una confirmación increíble de que la materia oscura experimenta fuerzas distintas a la gravedad y, al mismo tiempo, confirmaría una imagen muy interesante y diferente de la formación de las primeras estrellas en el universo que la historia estándar”.

¿Y qué otro misterio resolvería? El de los agujeros negros supermasivos del universo primitivo. En teoría, las estrellas oscuras podrían crecer hasta tener varios millones de veces la masa de nuestro Sol y hasta 10 mil millones de veces más brillantes que ella. Si la estrella oscura saliera del área donde se formó, no tendría la suficiente materia oscura como combustible, lo que ocasionaría una explosión en forma de agujero negro de grandes proporciones.

De aquí para adelante los ojos se centrarán en estas tres posibles estrellas oscuras, las cuales ahora serán foco principal del James Webb y del JADES, su herramienta que toma imágenes del campo profundo del espacio.