Marafuku Company, Nintendo Playing Card Company a Nintendo. Nintendo ha pasado por varios nombres, algo comprensible en una compañía fundada en 1889 en Kioto. En 1951 pasó de Yamauchi Nintendo & Co. a Nintendo Playing Card Company. En 1963 empezó a prestarle atención a los juegos en 1963 y se convirtió en Nintendo Co., Ltd. para reflejarlo. En 1975 amplió su interés a los videojuegos y el resto es historia conocida.