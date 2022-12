Pese a ser buscado por autoridades internacionales, el empresario sigue manteniendo al tanto de su vida diaria a sus seguidores a través de Twitter. | Fuente: Composición

Corea del Sur ha señalado que Do Kwon, el jefe de la Fundación Terra que provocó el colapso de la criptomoneda Luna y del mercado, se encuentra escondido en Serbia, tras meses de investigaciones sobre su paradero.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, las autoridades locales ya están trabajando con las de Serbia para detenerlo.

Detrás de Kwon

Do Kwon, con 31 años, es acusado de fraude e infracciones de la ley de mercados de capitales tras el derrumbe de su criptomoneda Luna en mayo. Esta hecatombe provocó que miles de inversores en todo el mundo pierdan hasta los ahorros de su vida.

El surcoreano empezó así su fuga a través de diferentes países de Asia. Tras la orden internacional de Interpol, Kwon llegó a Dubái para luego permanecer en Singapur, donde se encuentran las oficinas de su empresa.

Corea del Sur y Serbia no tienen un tratado de extradición, pero en el pasado ambos aceptaron solicitudes en virtud del Convenio Europeo de Extradición.

Kwon ha negado previamente que esté escondido, pero no ha revelado su paradero. "No estoy 'a la fuga' ni nada similar. Para cualquier agencia gubernamental que haya mostrado interés en comunicarse, cooperamos plenamente y no tenemos nada que ocultar", tuiteó en septiembre.

Búsqueda internacional

La "Notificación roja" de Interpol es una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y arrestar provisionalmente a una persona pendiente de extradición, entrega o acción legal similar.

Los fiscales también emitieron órdenes de arresto para otras cinco personas, que no han sido nombradas, vinculadas a la llamada moneda estable Terra y su token hermano Luna.

A nivel mundial, los inversores en las dos monedas perdieron un estimado de 42 mil millones de dólares, según la firma de análisis de blockchain Elliptic.

