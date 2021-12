Varias empresas ya tiene proyectos en el metaverso. | Fuente: Flickr

El metaverso es la idea de un espacio virtual persistente y compartido impulsado con la tecnología de realidad aumentada. El CEO de la recién nombrada Meta (anteriormente Facebook), Mark Zuckerberg, describe el metaverso como "una Internet incorporada, en la que, en lugar de solo ver contenido, estás en ella".

Este pensamiento no es nuevo, ya han existido varios proyectos que han jugado con la idea de un mundo virtual, como Second Life y EVE Online, pero no han logrado despegar.

Hoy en día, con el avance tecnológico y el enorme despliegue de plataformas de realidad virtual, varias empresas ya están planeando con el objetivo de capitalizar las futuras necesidades virtuales, desde avatares hasta cripto coleccionables.

Los NFT's serán los activos principales en el metaverso. | Fuente: Flickr

Empresas en el metaverso

Moda

Uno de los nombres más grandes con planes en el metaverso es Nike, la firma de moda presentó en noviembre su plataforma Nikeland, donde permite a los usuarios realizar ejercicio físico con sus avatares a través de distintos juegos, además de vestir sus avatares con ropa digital de la marca.

Además, Adidas también tiene proyectos en el mundo digital y se ha aliado con Coinbase, la casa de criptomonedas más grande.

Mercado de activos

Los mercados de activos nos proporcionan intercambios para que los usuarios compren y vendan bienes digitales. Muchos de estos mercados se centran en tokens no fungibles (NFT). Por ejemplo, la empresa Sorare te permite vender e intercambiar cripto coleccionables de fútbol.

Inmobiliarias

En el metaverso también hay "terrenos" y empresas como Decentraland, Somnium, Upland y Cryptovoxels ofrecen servicios de arrendamiento, gestión de propiedad, desarrollo de proyecto y consultoría. Por ejemplo, Metaverse Property compró la semana pasada 116 lotes de tierra virtual en el distrito de Fashion Street Estate por 618,000 MANA. Los tokens MANA poseen un valor alrededor de US$ 2,4 millones.





Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.