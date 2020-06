Las noticias falsas sobre la enfermedad están produciendo actos vandálicos y muertes por consumo de sustancias tóxicas. | Fuente: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY | Fotógrafo: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

La Unión Europea (UE) ha solicitado a las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos que ofrezcan informes mensuales sobre las fake news al respecto del nuevo coronavirus y cómo la están combatiendo.

Google, Facebook y Twitter han sido correctamente informados sobre esta propuesta y la han aceptado, según informa el medio The Verge, aunque aún no explican cuando iniciarán a realizarlo ni qué pasos tomarán. Ellos no estaban obligados a realizarlo.

“La desinformación no solo perjudica la salud de nuestras democracias, sino que también perjudica la salud de nuestros ciudadanos”, mencionó Vera Jourova, vicepresidente del Comité Europeo de valores y transparencias.

El representante de la UE también señaló que el programa se lanzaría "sin demoras" y que los plazos detallados pronto se harían públicos. La UE ha dicho a las compañías tecnológicas que preferiría que los datos fueran completos antes que apresurados, y es probable que el formato sea similar a los informes producidos para abordar la información errónea sobre las elecciones de la UE de 2019.

Con la llegada de la pandemia, se han intensificado las teorías de conspiración que afirman que el virus fue creado intencionalmente para el control de la población y que las antenas 5G son las difusoras de ello. Esta información ha sido negada rotundamente por los entes encargados como la OMS, pero no ha evitado que las personas incendien dichas torres o prueben medicamentos que atenten contra su salud para no contraer la enfermedad.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.