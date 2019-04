Vishwanath Akuthota, estudiante del College of Saint Rose | Fuente: Houston Chronicle / RPP

Un USB es la herramienta más común en el ámbito universitario. Es, sin duda, un elemento que no será intervenido en la puerta de una institución educativa y tratado como un arma contundente. Quizás un USB no genere lesiones en la piel de alguien, pero ha sido capaz de destruir 59 computadoras, 7 monitores y otros dispositivos electrónicos del College of Saint Rose de Albany, Nueva York.

Vishwanath Akuthota es el estudiante detenido por las autoridades locales en Raleigh, Carolina del Norte, tras perpetrar el hecho que realizó usando un USB Killer, un pendrive que es capaz de sobrecargar de energía eléctrica un equipo electrónico. Los cargos presentados contra el estudiante fueron “daño intencional de una computadora protegida”.

USB Killer, el arma para fundir más de 50 computadoras | Fuente: iStock

Este dispositivo, que ya se comercializa en su versión 3.0 en diferentes páginas web, se carga durante unos segundos en el puerto USB de una PC, laptop o teléfono y luego suelta una carga de 220 voltios en ese conector, en procesos repetidos cada cierta cantidad de segundos. Si el puerto no está protegido contra este tipo de ataques, el equipo simplemente se funde.

Akuthota, un ciudadano indio que obtuvo visa de estudio para los Estados Unidos, grabó todo el proceso en su iPhone, en el que mostraba cómo sobrecargar las placas madre de las computadoras del campus. El monto total por las reparaciones es de 58,541 dólares y ya ha sido aceptado por el detenido, quien también enfrenta un juicio con sentencia máxima de 10 años de cárcel y 3 de supervisión.