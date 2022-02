Normalmente, los piratas informáticos llenan los titulares de las noticias por 'hackeos' masivos y ataques de ransomware. Pero esta vez, decidieron ayudar a una mujer a recuperar una fortuna en Bitcoin luego de que se olvidara las credenciales para acceder a su billetera digital.

Rhona de Illinois, Estados Unidos, compró seis BTC en 2013 por alrededor de US$ 80 cada uno. Unas cuantas monedas las gastó, pero el resto quedó intacto hasta olvidarse de que poseía monedas digitales.

Más tarde, en 2017, la mujer vio que la criptomoneda BTC estaba incrementando su valor y se dio cuenta que ya no se acordaba la contraseña de su billetera, informa BBC.

Chris y Charlie Brooks, recuperadores de activos criptográficos. | Fuente: Crypto Asset Recovery

Tesoro escondido

A Rhona le faltaba los datos claves para el inicio de sesión y poder acceder a su billetera con Bitcoin. La mujer ya se encontraba frustrada porque veía que el valor de BTC ya había aumentado a US$ 20.000.

"Me di cuenta entonces de que a mi copia impresa le faltaban algunos dígitos al final del identificador de mi billetera. Tenía un papel con mi contraseña, pero no tenía idea de cuál era mi identificación de billetera. Fue horrible. Intenté todo durante meses, pero fue inútil. Así que me rendí"., dice Rhonda.

Por suerte pudo contactarse con Chris y Charlie Brooks, dos piratas informáticos y además cazadores de tesoros criptográficos.

"Después de hablar con los muchachos en línea durante un tiempo, confié en ellos lo suficiente como para entregarles todos los detalles que podía recordar. Luego esperé", dice Rhonda. "Eventualmente nos sentamos juntos en una videollamada y vimos cómo sucedía todo. Chris abrió la billetera y ahí estaba. ¡Me sentí tan aliviada!"

Rhonda le dio el 20% a los 'hackers' y el resto lo usó para pagar la universidad de su hija. El valor de sus 3,5 BTC en ese momento era de US$ 175,000.



