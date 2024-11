La canción más misteriosa de internet: el enigma que cautivó a la web por casi 20 años finalmente fue resuelto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hoy en día, identificar el nombre o el artista de una canción es tan sencillo como utilizar herramientas digitales como Shazam o la función ‘Buscar una canción’ de Google. Sin embargo, existe una canción que ha eludido toda tecnología y esfuerzos por más de 17 años, ganándose el título de ‘La canción más misteriosa de internet’.

La historia se remonta a los lejanos años 80, cuando un joven alemán, conocido como Darius S. (seudónimo que utilizó en un artículo para Rolling Stone en 2019), solía grabar canciones de un programa de una estación de radio. Usaba un grabador de cassette para capturar cada tema, una práctica común en la época para preservar música de la radio.

Uno de estos casetes, que Darius llamó “casete 4”, contenía canciones que él consideraba “placeres desconocidos”: temas que le gustaban por su sonido, pero de los cuales no tenía información, ni conocía el nombre ni el intérprete. Todo iba normal, hasta que, en 2004, comenzó el camino hacia un misterio que finalmente ha sido resuelto.

El inicio de uno de los misterios más grandes de internet

En 2004, la hermana de Darius le regaló un dominio web por su cumpleaños. Darius usó este regalo para subir fragmentos de las canciones que tenía y de las cuales desconocía cualquier dato, esperando que la gente en línea pudiera ayudarlo a identificarlas. Logró reconocer casi todas, excepto una, a la que llamó “Blind the wind”, ya que era lo primero que parecía decir en el fragmento de la canción.

No fue hasta 2007 que su hermana decidió ayudar subiendo la canción a distintos foros dedicados a la identificación de canciones. Sin embargo, no tuvo mucho éxito: nadie parecía reconocer la misteriosa “Blind the wind”. Incluso en 2011, usuarios como ‘redo’ en YouTube subieron el extracto de la canción, pero tampoco obtuvo resultados.

En 2019, el misterio cobró mayor fuerza cuando Reddit se involucró. En abril de ese año, un joven brasileño difundió la búsqueda de la canción en YouTube, lo que dio un giro completamente nuevo a la historia. Fue en Reddit donde se fundó el subreddit r/TheMysteriousSong, un espacio dedicado a ayudar en la identificación de la canción

El poder del internet lo logró

Finalmente, a comienzos de noviembre de este año, 20 años después de que comenzara la búsqueda en la web, se reveló el nombre del artista y el título real de la canción. El redditor que desveló el misterio, conocido como 'marijn1412', fue quien puso fin a lo que ha sido calificado como ‘La canción más misteriosa de internet’.

“Hace unas dos semanas me encontré con un viejo artículo de periódico en el archivo del Nordwest Zeitung […]. El artículo trataba sobre una banda llamada FEX de Kiel, que ganó un concurso de talentos en Bremen en septiembre de 1984 y su música se describía como rock con influencias wave y pop”, escribió marijn1412 en una publicación en el subreddit /r/TMS.

El usuario comentó en el post el artículo del periódico mencionaba a los miembros de la banda, por lo que logró contactarse con uno de ellos. “[…] le pregunté si todavía tenía material antiguo de esas bandas. Luego me envió algunas de las canciones que hizo con FEX y Phret... y he aquí que una de ellas se titulaba Subways Of Your Mind”, dijo 'marijn1412'.

Después de reconocer la canción, el sorprendido ‘marijn1412’ le explicó la magnitud del misterio a Michael Hädrich, el cantante que había reconocido en el periódico. Hädrich, asombrado, le confesó que no tenía ni idea de que aquella canción que grabó hace casi cuarenta años se había convertido en la ‘canción más misteriosa de internet’.

Finalmente, se descubrió que la canción en realidad se llama Subways of Your Mind y pertenece a la banda FEX, una respuesta esperada por casi 20 años. Según ‘marijn1412’, lo más increíble de esta historia es que ha motivado a Hädrich a planear una reunión de FEX y grabar una nueva versión de su éxito accidental. Sin duda, una historia asombrosa que duró décadas y que evidenció el poder colaborativo de internet.

