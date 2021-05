El audífono en nuestra sala de revisión. | Fuente: RPP Noticias

En medio del teletrabajo, me he fijado con mayor atención a cómo todos los periféricos de la computadora pueden provocar un caos enfocado en los cables. Si para ti el cable management no es lo tuyo y, claro, si tienes algo más de presupuesto, un dispositivo inalámbrico puede ser para ti.

Esta semana ha llegado a NIUSGEEK una nueva propuesta de HyperX para el mercado peruano: el Cloud II Wireless. Este audífono apunta a la gama alta que quiere dar el salto definitivo para olvidar por completo los cables a un precio de 750 soles.

Tras probar distintos objetos de la marca, ¿será este nuestro ingreso definitivo a la línea Wireless?

Estas son las especificaciones del HyperX Cloud II Wireless

Controlador: Dinámico con 53mm con imanes de neodimio

Altavoz: Circumaural cerrado

Respuesta de frecuencia: De 15Hz a 20.000Hz

Impedancia: 60 Ω

Sensibilidad: 104 dBSPL/mW (a 1kHz)

Distorsión armónica: ≤ 1%

Conectividad: USB dongle a 2.4 GHz y cable de carga USB de 0,5 metros

Batería: Autonomía hasta 30 horas de uso

Peso: 300 gramos (309 gramos con micrófono)

El audífono desmontado. | Fuente: RPP Noticias

Diseño

El diseño del Cloud II Wireless es realmente premium. A diferencia de otros modelos como el Cloud Flight S, este auricular trae de regreso el característico rojo de HyperX en la diadema de aluminio, el cual viste resaltante y luce fuerte para evitar caídas.

Además del esqueleto, el cuerpo recubridor en almohadillas no hace sudar y se amolda a la cabeza y a las orejas. El peso es de 300 gramos y no lo considero ligero, pero tampoco una gran carga.

Me agrada mucho los botones que mantiene el Cloud II Wireless en la parte trasera. En la parte izquierda lleva la luz indicadora de encendido, además del estatus de carga (verde sin parpadear, del 85 al 100%; luz verde parpadeante, de 15 a 85%; y rojo, menos al 25%), el botón de ON/OFF (y que también activa el sonido 7.1), el botón de muteo de micrófono, el puerto USB-C y el puerto del micrófono. En la derecha, lleva la rueda controladora del volumen, la cual se siente sólida al uso.



Los botones del audífono. | Fuente: RPP Noticias

Visualmente, el Cloud II Wireless es de mi gusto porque es elegante y apunta no solo a los gamers (con gustos particulares en cuanto al RGB como el Logitech G733), sino también para el oficinista o al entusiasta del home office.

Y, antes de pasar a la etapa de performance, me parece acertado el hecho de poder colocar y retirar el micrófono de manera sencilla del dispositivo.

Performance

Si el diseño me parece premium en casi todos sus enfoques, la performance me dio algunos gratos resultados, pero con pequeñas limitaciones.

Un punto fuerte es la conectividad del audífono. El Cloud II Wireless se conecta a la PC, PS4 y Nintendo Switch mediante un puerto USB dongle con el que hace la conexión y no sufre de ping ni demora en la respuesta. He estado en conversaciones a más de 10 metros desde mi PC y lo he hecho sin inconvenientes. Además, poder colocarlo a mi PS4 fue una bendición.

En cuanto al sonido que entrega, es superior al promedio, pero mi queja principal va a que no hay mayores opciones de ecualización personalizada a través del software NGenuity. El sonido no es plano, pero quizás no tenga la mejor configuración para el gusto de todos los usuarios.

Pese a ello, es disfrutable, mantiene buenos graves, y su sonido 7.1 realmente puede llevar a una esfera envolvente dependiendo del juego que estés jugando (lo probé con shooters como Counter Strike y se “siente” la distancia y la ubicación de las balas).

En cuanto al micrófono, hubo partes que me parecieron muy interesantes. Cuenta con una reducción de ruido perfecto para el teletrabajo y un filtro antipop para evitar saturaciones.

Filtra bien los ruidos y es aprovechable tanto para videollamadas de trabajo remoto para grabar un video para YouTube. Ni que hablar del gaming, donde se puede desenvolver mejor en conversaciones de Discord.

Un detalle es que muteando el micrófono con su botón trasero en Discord o videojuegos, se prenderá una luz roja alrededor, lo cual te avisará que tu voz no se te escucha. Sinceramente, es un gran apoyo para todas esas veces en la que te olvidas si estás silenciado. Sin embargo, esto aplica para Zoom, donde tendrás que mutearte manualmente desde la aplicación.

El Cloud II Wireless es mi setup. | Fuente: RPP Noticias

En cuanto al uso, hablaré con la experiencia. Llevo dos semanas de uso con teletrabajo de 10 horas y unas 3 horas extras de juego diario (con volumen al 50%) y solo he cargado el audífono dos veces. La empresa me prometió 30 horas de autonomía y considero que ha cumplido con dicha expectativa.

Aunque sí puedes usar el Cloud II mientras lo cargas en la PC, deberás conseguir un cable extra USB-C más largo que el que trae el paquete. Claro está que nadie compraría un producto Wireless para usarlo con cable, pero es un pequeño detalle por si tienes una emergencia y la batería se encuentra al mínimo.

Conclusiones

El HyperX Cloud II Wireless sí me convence a dar al salto al mundo sin cables. Es una opción muy fuerte en gaming y multimedia, aunque sí algo costosa si es que vas más para el lado del teletrabajo. Pese a ello, si quisieras cierto lujo, su modelo premium sin RGB puede abarcar a un amplio mercado. ¿Tiene puntos a mejorar? Pequeños y de acuerdo algo gusto personal, pero no tendría problemas en recomendarlo sabiendo que el rango de precios de la competencia es cercano y aún más si es que logras encontrarlo a un precio menor en tiendas como Amazon.

Reseña realizada con una unidad entregada por HyperX desde el 27 de abril.



