Rusia ha sido excluido de la reunión urgente de Estados Unidos y 30 países más crear medidas contra la piratería informática.

Una de las razones de esta exclusión haya sido que la mayoría de las bandas de ransomware operan desde Ucrania y Rusia, según firmas de ciberseguridad del sector privado.

La reunión se realizará durante dos días con seis sesiones, donde se abordarán temas sobre el uso indebido de criptomonedas para realizar pagos de rescate, enjuiciar a los criminales de ransomware y ayudar a los países reforzar sus sistemas de seguridad.

Junto a Estados Unidos están Australia, India, Alemania y el Reino Unido, además se unen Canadá, Francia, Brasil, México, Japón, Irlanda, Israel, Sudáfrica y la Unión Europea.

Ataques rusos

Estados Unidos ya ha entablado conversaciones con Rusia sobre el tema ransomware bajo grupos de expertos del Kremlin y la Casa Blanca, establecido por el presidente Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin.

"Estamos teniendo discusiones activas con los rusos, pero en este foro en particular no fueron invitados a participar", dijo el alto funcionario de la administración, según Reuters, sin embargo, no descarta que Rusia pueda participar en eventos más adelante.

El presidente Joe Biden ha tomado la iniciativa de juntar a 30 países debido a una serie de ciberataques que amenazaron con desestabilizar el suministro de energía y alimentos de Estados Unidos.

Además, Estados Unidos tiene una tarea pendiente en el refuerzo de su seguridad informática, según un exfuncionario del Pentágono, quien aseguró que China es el país más avanzado en Inteligencia Artificial.

