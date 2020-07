Netflix cancela su producción original turca por presiones políticas entorno a personaje gay. | Fuente: Unsplash

Netflix ha cancelado la filmación de su último original turco, If Only, en medio de la presión de las autoridades locales para eliminar a un personaje gay de la serie.

El drama de la relación de ocho partes se anunció en marzo y fue creado por el equipo de producción turco Ay Yapim. Pero Netflix ha descartado los planes después de que a los productores se les negó una licencia de filmación debido a la existencia de un personaje gay.

Un informe de Amnistía Internacional dice que Turquía es homofóbica como una cuestión de política pública y trata a las personas LGBT como enfermas. Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans en el país enfrentan discriminación, violencia y acoso de manera regular.

Según la información de Financial Times, el creador de If Only, Ece Yörenç, le dijo al sitio web de cine turco Altyazi Fasikul: "Debido a un personaje gay, el permiso para filmar la serie no fue otorgado y esto es muy aterrador para el futuro".

En respuesta a una solocitud de comentarios de Financial Time, un portavoz del gobernante Partido Justicia y Desarrollo de Recep Tayyip Erdogan reconoció que se plantearon preocupaciones sobre If Only. La fecha límite comprende que, en lugar de ceder ante lo cambios creativos, Netflix decidió abandonar el proyecto.



Un portavoz de Netflix no comentó directamente sobre el asunto, pero dijo: “Netflix sigue profundamente comprometido con nuestros miembros turcos y la comunidad creativa en Turquía. Estamos orgullosos del increíble talento con el que trabajamos. Actualmente tenemos varios originales turcos en producción, con más por venir, y esperamos compartir estas historias con nuestros miembros en todo el mundo".

If Only debía concentrarse en una mujer infelizmente casada que es transportada en el tiempo hasta el momento en que su esposo le propone matrimonio.

