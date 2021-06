Los primeros túneles estaban enfocados a transporte de pasajeros en Las Vegas, mediante sus vehículos Tesla. | Fuente: The Boring Company

Elon Musk quiere construir túneles de carga debajo de las ciudades de Estados Unidos con The Boring Company, en un giro a sus construcciones iniciales enfocadas a los pasajeros.

Bloomberg ha reportado que The Boring Company está buscando crear túneles de 6 metros de diámetro, casi el doble de los túneles de 3.6 metros que mantiene su servicio construido hasta el momento.

De acuerdo con el informe, estos túneles serían los suficientemente anchos para poner dos contenedores de envío uno al lado del otro, en vehículos que “que funcionen con baterías”, siguiendo la línea eléctrica de los Tesla.

Mejorar el tráfico principal

La idea de The Boring Company es aliviar el tráfico en las vías terrestres.

Con el nuevo enfoque, quiere fomentar el interés en un túnel de carga que reduciría el tráfico en las carreteras de la zona. Cumpliría con un concepto de "puerto interior" que las empresas han explorado durante décadas.

Esto no sería estrictamente un nuevo esfuerzo. The Boring Company ha imaginado el transporte de mercancías casi desde el principio, y su frecuente rival Virgin Hyperloop ha considerado durante mucho tiempo al transporte como una parte clave de su plan. Esto es más un cambio de enfoque que un cambio radical, aunque significativo.

El replanteamiento parece ser en respuesta a una fría recepción a los planes de cercanías de The Boring Company. La startup de Musk abandonó los planes para un túnel de Los Ángeles en 2018 luego de una demanda por su impacto ambiental, y la compañía ya estaba cambiando su atención al transporte público y a los peatones alrededor del mismo año.

Además, hay indicios de que incluso sus proyectos orientados al tránsito no son tan prometedores como parecía inicialmente. TechCrunch señaló que el sistema planeado del Centro de Convenciones de Las Vegas solo podría transportar un máximo de 1200 personas por hora, no las 4000 que The Boring Company promocionó inicialmente.

