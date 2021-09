El puerto de Long Beach está trabajando varias horas extras para solucionar el problema de suministro. | Fuente: Marinetraffic

Una situación similar a Ever Given en el Canal de Suez está sucediendo en uno de los puertos más grandes de Estados Unidos, pero esta vez no es por un accidente sino por una falla estructural en el abastecimiento.

Mario Cordero, director ejecutivo del Port of Long Beach, el complejo portuario de contenedores más grande de Estados Unidos, advierte sobre una "crisis" de la industria por interrupciones en la cadena de suministro.

Según Cordero, en una entrevista en "Mornings with Maria", la "cadena de suministro está definitivamente interrumpida y lo ha estado por algún tiempo" y, por lo tanto, la "situación está en un modo de crisis".

Así se encuentra actualmente el puerto de Long Beach, el más grande Estados Unidos. | Fuente: Marine Traffic

Cuello de botella del comercio

Los puertos se están convirtiendo en cuellos de botella para las cadenas de suministros globales, debido a enormes buques con cargamentos llenos de muchos productos, desde dispositivos electrónicos hasta adornos navideños.

Cordero indicó que existen varios factores de esta "crisis", y explicó que la interrupción se debe "en gran medida" a la pandemia de COVID-19.

También señaló que otro factor es la alta demanda de pedidos online, ya que cada vez más gente está optando por realizar compras por Internet.

