Este 28 de julio el Perú cumple 199 años de independencia y lo hace en un contexto atípico debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

En esta ocasión, y para tener una celebración distinta, YouTube nos comparte una colección de canales de creadores que hacen contenido en quechua y que tienen gran acogida por los usuarios de la plataforma.



Renata Flores

Renata Flores realiza canciones de trap, pop y hip hop en quechua. Lanzó su carrera después de que su versión de "The Way You Make Me Feel", cantada en su idioma natal, se volviera viral en 2015.

Desde entonces, se ha centrado en rescatar su cultura al reflejar su herencia y las luchas culturales del quechua en sus canciones y videos musicales. Al igual que Renata, también hay otros músicos que realizan contenido en YouTube como: Liberato Kani y Kayfex.

Traveleras

Sheyla y Neylad viajan por todo el Perú compartiendo diferentes experiencias tanto en español como en quechua. Comenzaron sus canales hace dos años para no solo conectarse con personas que hablan el mismo idioma nativo, sino para dar visibilidad y preservar esa parte de la cultura peruana.

Quechua Estudio

Rubén Enríquez abrió su canal hace tres años para compartir sus conocimientos sobre el quechua y ayudar a las personas a estudiar esta leguna milenaria. Sus lecciones van desde la gramática hasta el vocabulario y se ha convertido en uno de los maestros más activos que extiende su conocimiento sobre el quechua en YouTube.

Papicha Javier

Javier René abrió su canal hace un año y ya ha sido reconocido con una mención de honor en los Premios al Activismo Quechua el mes pasado, por su esfuerzos para preservar el idioma ancestral. Sus videos a menudo están en español y quechua y su contenido va desde viajes de hablantes en quechua al extranjero a información traducida sobre el nuevo coronavirus durante esta pandemia de COVID-19.

